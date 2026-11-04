Роналдиньо гостит в Батуми. Легенду мирового футбола принял председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе.

«Сегодня вместе с членами правительства и мэром Батуми мы встретились с легендой мирового футбола Роналдиньо.

На встрече присутствовали глава директор итальянского бренда Cipriani Джузеппе Чиприани, генеральный директор ORBI Group Иракли Квергелидзе, и глава BLOCK Group Торнике Джанашвили. .

“Такие визиты — это возможность для Батуми привлечь международное внимание и познакомить более широкую аудиторию с нашим городом.

Важно, чтобы этот интерес служил развитию туризма, установлению новых деловых связей и созданию новых возможностей для местного бизнеса», — написал Зураб Патарадзе в социальных сетях.