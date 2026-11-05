5–8 ноября Тбилиси пройдет Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi

На неделе моды коллекции представят грузинские дизайнеры и местные бренды. Среди них: NuMeN (Тиматин Панцхава), GUDU, Tamra, SYNDROM (Текла Гуpгенидзе), Reckless, LIYA, Aka Nanitashvili, DVALI (Леван Двали и Саба Орбеладзе), Akà Prodiàshvili и DATUNA.

Принимающей стороной Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi является Factory Tbilisi — мультикультурное пространство, объединяющее представителей моды, искусства, дизайна и творческих индустрий. Его атмосфера и концепция создают возможность для того, чтобы неделя моды не ограничивалась только представленными на показах коллекциями и превратилась в место пересечения различных творческих видений.

5–8 ноября Тбилиси принимает Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi. Неделя моды на 4 дня объединит в Factory Tbilisi грузинских и зарубежных дизайнеров, представителей международной индустрии моды, креативных профессионалов и любителей моды. Наряду с традиционными показами программа включает образовательные встречи, выставки, созданные в коллаборации дизайнеров, экспериментальные воркшопы и презентацию проектов представителей различных сфер искусства.

Среди международных участников этого сезона — украинский бренд LEZO, узбекский дизайнер Дильдора Касымова, израильский дизайнер Инбаль Хеффер, азербайджанский бренд Uventa и работающий в Лондоне перуанский дизайнер Хенаро Ривас (Genaro Rivas).

В неделе моды принимает участие Unknown Artisan — бренд, основанный работающим в Милане грузинским дизайнером Ликой Кубанейшвили, чей профессиональный опыт связан с сотрудничеством с такими домами моды, как Jil Sander и Act n°1.

Еще одним участником международной программы является Tabitha, чье творчество объединяет моду, костюм и перформанс.

Особое место на неделе моды будет отведено победителям и участникам международного конкурса BeNext («Будь следующим»). Молодые дизайнеры получат возможность представить свое творческое видение перед международной аудиторией.

В рамках недели моды 5 ноября в Factory Tbilisi откроются четыре выставки, созданные в коллаборации дизайнеров. Гости смогут посетить их в течение 4 дней, до окончания недели моды:

выставка BeNext;

выставка LE MOCASSIN ZIPPÉ;

совместный проект Софо Гонглиашвили и Уты Бекая;

выставка работ студентов Уты Бекая.

Важная часть программы недели моды будет посвящена образованию, профессиональному опыту и обсуждению будущего индустрии моды.

6 ноября состоится экспериментальный воркшоп модного дизайнера и педагога Барбары Требич (Barbara Trebitsch) — «The Fabric Alphabet» («Алфавит ткани»). Воркшоп даст участникам возможность творчески осмыслить взаимосвязь ткани, идентичности, тела и формы.

7 ноября бывший главный редактор British Vogue и эксперт в области моды Александра Шульман проведет публичную встречу и воркшоп на тему: «A Life in Fashion and Beyond: Fashion Then and Now» («Жизнь в моде и за ее пределами: мода тогда и сейчас»). Встреча пройдет в формате интервью и открытого диалога. Александра Шульман расскажет о своем 25-летнем опыте редакторства в Vogue, изменениях в модной медиасфере, влиянии цифровых платформ, закулисье индустрии моды и ее роли в современной культуре.

На Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi также будет представлен фильм студии «Фантасмагория» — «Элене Дариани», который является новым словом в грузинской кукольной анимации.