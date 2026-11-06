8 ноября в Бруклине, на Кони-Айленде, состоится «Тбилисоба», одним из главных партнеров которой выступает «Арки» («Archi») — девелопер №1 в Грузии. Мероприятие проводится в США уже 10 лет и является самым масштабным грузинским культурным праздником, ежегодно принимающим тысячи гостей. Его организатором выступает базирующийся в Америке Центр грузинской культуры «Фесвеби».

В этом году к мероприятию присоединятся и представители «Архи». Команда компании специально отправится в Нью-Йорк, чтобы ознакомить грузинскую диаспору с текущими и запланированными проектами, возможностями приобретения недвижимости и специальными предложениями.

«Мы с нетерпением ждем встречи с грузинской диаспорой. Для «Арки» общение с эмигрантами имеет особое значение. Наша цель — максимально упростить покупку недвижимости в Грузии для грузин, проживающих за рубежом. Благодаря гибким условиям оплаты и специальным предложениям у них есть возможность приобрести квартиру как для проживания, так и в качестве инвестиционной недвижимости. Нам особенно приятно, что для многих эмигрантов собственный дом в Грузии ассоциируется именно с «Арки». Мы готовы на месте ознакомить их со всеми возможностями и индивидуально ответить на вопросы», — отмечает бренд-менеджер «Арки» Мариам Робакидзе.