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Общество

За первые девять месяцев 2026 года 493 иностранных гражданина обратились в Грузии за убежищем

За первые девять месяцев 2026 года 493 иностранных гражданина обратились в Грузии за убежищем. Об этом свидетельствуют данные МВД страны.

Больше всего заявлений поступило от граждан Украины — 169. На втором месте Турция (83), на третьем — Индия (45).

Распределение по странам:

Украина — 169
Турция — 83
Индия — 45
Иран — 42
Россия — 32
Пакистан — 17
Иордания — 12
Египет — 10
Азербайджан — 6
Куба — 6

Таким образом, почти каждый третий заявитель — гражданин Украины.

За этот же период 22 иностранца получили статус беженца или гуманитарную защиту. Ещё 17 человек получили дополнительный статус защиты. При этом 461 заявитель получил отказ.

Статистика показывает, что Грузия остаётся направлением для людей, ищущих международную защиту, однако получение такого статуса далеко не гарантировано.

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