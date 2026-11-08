За первые девять месяцев 2026 года 493 иностранных гражданина обратились в Грузии за убежищем. Об этом свидетельствуют данные МВД страны.

Больше всего заявлений поступило от граждан Украины — 169. На втором месте Турция (83), на третьем — Индия (45).

Распределение по странам: