Михаил Саакашвили выступил с заявлением на судебном процессе

На судебном процессе третий президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с обращением, в котором оценил период своего правления, события «Революции роз», а также текущую политическую ситуацию в стране.

В своей речи Саакашвили подчеркнул успехи периода своего президентства, отметив искоренение коррупции, проведение масштабных реформ, рост пенсионного обеспечения, возврат контроля над регионами Аджария и Джавахети, а также укрепление международных позиций Грузии и ее продвижение по пути европейской интеграции.

Параллельно бывший президент подверг жесткой критике основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, Ираклия Гарибашвили и других представителей действующей власти. В своем выступлении он также прокомментировал события 7 ноября 2007 года, назвав их «провокацией, спланированной Бадри Патаркацишвили и организованной российской стороной».

Ниже приводится фрагмент выступления Михаила Саакашвили:

«Обращение к грузинскому народу! Не знаю, когда мне еще представится возможность обратиться к вам напрямую. Я хочу посмотреть вам прямо в глаза и напомнить, что после «Революции роз» доверие к стране выросло, исчезли преступность и коррупция. Мы избавились от всего этого так, что стали самой безопасной страной в Европе и самой некоррумпированной страной после Дании.

Теперь я хочу напомнить вам то, чего вы от меня не ожидали и что мы смогли сделать вместе: мы осветили погруженную во тьму страну, повысили пенсии, вернули Аджарию и Джавахети под контроль Грузии, практически отняли их у России. Мы построили новую страну. Каковы были результаты — первые реформаторы в мире, «маяк демократии2 в мире, движение к Евросоюзу быстрыми темпами… Разве кто-то из вас мог о таком «мечтать»? Я сделал это.

Помнит ли сейчас кто-нибудь танцующего на Мейдане президента США, второй президент выступал в парламенте, третий будущий президент широкими шагами ходил по Тбилиси и Батуми и возносил хвалу Грузии. Президент Франции объявил, что Грузия станет членом Евросоюза — так сказал тогда Саркози. Разве я что-то у вас отнял? Напротив, я пожертвовал всем своим благополучием — личной, семейной, всякой жизнью, успешной карьерой в Украине, поставил на карту жизнь. Чем еще может пожертвовать отдельный человек? И вот после всего, мать его, этого я за этими решетками!

Я-то знаю, чьим решением я посажен, этот человек терроризирует всю Европу и мир, но все это делается руками грузинских прокуроров и судей, конвоиров и всех остальных. Я хочу, чтобы вы хотя бы себе признались, какая это катастрофа, когда создатель, строитель и спаситель Грузии находится в одиночной камере и в т.н. суде теряет самое продуктивное время.

Если бы я не был здесь, разве вы не жили бы гораздо лучше, разве мы уже не были бы членами Евросоюза, разве мы уступали бы чем-то Сингапуру? Разве мы не были бы членами ЕС, разве у нас не было бы Лазики? Я прошу вас еще об одном: дайте мне послужить вам, сделать для вас что-то хорошее и продвинуть страну вперед!

Слава вам, грузины, и слава Грузии!

Рядовые «коцы» (сторонники «Грузинской мечты»), шагом марш ко мне! Не бойтесь, я не кусаюсь, ничего плохого вам не сделаю, но я хочу, чтобы вы задумались: ваша «мечта» в том, чтобы Саакашвили испустил дух в тюрьме и не смог встретиться со своими детьми? Я хочу, чтобы об успехе страны вы узнавали не из телевизора, не из монолога Кобахидзе, а видели собственными глазами и слышали своими ушами. Разве вы не хотите не зависеть от прихотей одного человека и чтобы вашего главнокомандующего не судили русские?

Теперь я хочу рассказать вам один секрет: именно этого мы все и хотим! От вас мы на самом деле хотим одного — не позволяйте Архипо (персонаж, олицетворяющий авторитарного правителя из книги и фильма «Дата Туташхия» — ред.) стравливать вас друг с другом. Он отнимает будущее и у нас, и у вас.

Бидзина, дорогой, что это Кобахидзе позволил сделать тебе в Брюсселе? Как осмелились извалять тебя в грязи у всех на виду? Это твой «мальчик Пикассо» (из фильма «Необычная выставка» — ред.)? Якобы знающий иностранные языки? Или эта «немытая» журналистка не достойна быть выкраденной и доставленной сюда как Бачиашвили? Недостойна чтобы отправить к ней Нино Надирадзе повырывать глаза? (Нино Надирадзе — директор клиники «Вивамед», в которой Саакашвили находился долгое время — ред.)

И как так получается, что для защиты Кобахидзе вся твоя «фабрика троллей» гудит, а в твою защиту не подает и голоса? Как смеет этот щенок Гарибашвили кусать руки, с которых ты его кормил?

Или рядом со мной, ниже, этот Лилуашвили, как он смеет? Говорит, «никаких денег Бидзине не дам, он все равно исчезнет из Грузии»! Вся тюрьма об этом говорит…

Бидзина, передай привет Вато Кипиани, «Кацро» и Пейкришвили. Они и в мое время сидели в тюрьме за кражу и разбой. Теперь ты их задержал потому, что они друзья твоего сына. Я не вмешиваюсь в твою семейную жизнь, хотя ты грубо вмешался в мою семью, когда вместе с Путиным разлучил меня с детьми, но не лучше ли было в свое время позаботиться о том, чтобы у твоего сына не было таких друзей?!

Ты пришел вот так — шел впереди 29 тысяч «изнасилованных», держа в руке метлу вместо копья.

Если ты не можешь контролировать свое окружение и свою семью, если не можешь контролировать улицу и опозорился на весь мир, чего ты хочешь от нас, грузин? Оставь нас и займись своей семьей.

7 ноября было провокацией, устроенной русскими. Попыткой взять реванш за «Революцию роз». Это была провокация, спланированная Патаркацишвили».