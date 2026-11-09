Шарашидзе: Если кто и нарушает сегодня Конституцию, то это сама «Грузинская мечта»

Это известная тактика Арчила Гордуладзе — Он обвиняет нас в нарушении Конституции из-за участия в выборах, тогда как сам он подготовил подобный неконституционный иск — И какие у него претензии к кому-либо?! Если кто-то сегодня и нарушает Конституцию, то это, конечно, в первую очередь сама «Грузинская мечта», — заявил в беседе с журналистами депутат партии «Гахария за Грузию» Георгий Шарашидзе.

«Конечно, уже на этапе вопросов и ответов наша команда докажет всей Грузии и всему миру, что этот иск прежде всего является неконституционным, что наша партия, наша политическая сила совершенно искусственно, на основании абсурдных обвинений включена в этот список, что, разумеется, в целом подтверждает абсурдность данного иска.

К сожалению, у нас нет ожиданий, что Конституционный суд примет справедливое решение. Восьмидневное рассмотрение дела еще раз подтвердило эти опасения. Оно также подтвердило то, о чем мы говорили: решение о запрете партий было и остается принятым в «Мечте». К сожалению, есть ожидание, что Конституционный суд примет совершенно неконституционное решение.

Цель этого иска заключается не только в запрете партий, но и в целом в устранении в этой стране инакомыслия и объявлении отличающихся мнений неконституционными. К сожалению, это означает, что авторитаризм, который до сих пор создает «Мечта», переходит в новую фазу, и это будет уже фактически диктатура — только замаскированная.

Это создает еще большую угрозу для нашей страны. Это означает, что «Мечта» попытается, используя искусственную, марионеточную оппозицию, доказать, будто в этой стране существует определенный уровень демократии и проводятся выборы. На самом деле «Мечта» хочет другого: после того как она полностью консолидировала власть, теперь она хочет полностью контролировать и оппозицию — говоря прямо, назначать оппозицию и самостоятельно определять, какой процент голосов получит та или иная оппозиционная партия на выборах в парламент.

Это приведет к катастрофическим и очень тяжелым последствиям прежде всего для самой «Мечты», в том числе для 88 депутатов, подписавших этот иск. Это лишь вопрос времени, причем не такого уж далекого, когда «Мечте» самой придется нести ответственность за все это», — заявил Шарашидзе.