АМЮГ: Отчет ЕС за 2026 год в очередной раз подтверждает тревожное состояние с правами человека в Грузии

«Сам отчет указывает на то, что в стране уже третий год подряд наблюдается регресс в области основных прав. Отчет в очередной раз подтверждает тяжелое положение, о котором местные правозащитники, международные организации и механизмы говорят уже третий год. Согласно отчету, права человека были существенно ограничены и ущемлены в результате репрессивного законодательства, которое нарушает основные права, в особенности свободу выражения мнений, собраний и объединений, а также принципы равенства и запрета дискриминации.

Как говорится в распространенной организацией информации, отчет ЕС о Грузии за 2026 год, охватывающий период с 1 сентября 2025 года по 1 сентября 2026 года, как и предыдущие отчеты, «описывает крайне тяжелую реальность и указывает на продолжение регресса в процессе вступления в Европейский союз».

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) считает, что отчет Европейского союза за 2026 год в очередной раз подтверждает тревожное состояние с правами человека в Грузии.

Правовые гарантии предотвращения пыток и других форм жестокого обращения в Грузии являются недостаточными. Реагирование на соответствующие случаи и их последующее рассмотрение неудовлетворительны. Грузия до сих пор не предприняла шагов для устранения недостатков механизмов правовой защиты, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях, в том числе в части процессуальных гарантий, отсутствия ясности в отношении стандартов доказывания и отсутствия эффективного права на обжалование решений о задержании.

В отчете подчеркивается отсутствие адекватной ответственности за полицейское насилие. В нем отмечается, что в мае 2026 года Генеральная прокуратура предъявила обвинения пяти полицейским в превышении должностных полномочий в связи с насилием во время демонстраций 2024 года, однако подавляющее большинство случаев пыток и жестокого обращения со стороны представителей правоохранительных органов до сих пор не расследовано.

В отчете отмечается, что независимое расследование возможного смешивания химических веществ с водой, использовавшейся в водометах против участников протестных демонстраций в 2024 году, до сих пор не проводилось. В отчете подчеркивается, что законодательство, регулирующее проведение собраний, по-прежнему носит ограничительный характер. События, произошедшие в отчетный период, свидетельствуют о постепенном закреплении ограничительной практики полицейского контроля над собраниями как на законодательном, так и на практическом уровне.

Уже третий год подряд фиксируется регресс и в сфере свободы выражения мнений. На безопасность журналистов и условия работы СМИ по-прежнему негативно влияют систематические случаи преследования, запугивания и нападений на независимые и критически настроенные СМИ и журналистов, в том числе онлайн-кампании, масштабы которых еще больше увеличивают провластные СМИ. Согласно отчету, в отчетный период продолжилось ухудшение состояния демократии.

В отчете подчеркивается, что начатое в Конституционном суде разбирательство с целью запрета основных оппозиционных партий создает угрозу основам демократии страны.

Согласно отчету, власти не предприняли шагов для проведения комплексной реформы избирательной системы, несмотря на давно сформулированные рекомендации. По оценке отчета, местные выборы в октябре 2025 года прошли в условиях резкой поляризации и репрессий, что существенно подорвало конкурентность и прозрачность избирательного процесса.

Согласно отчету, в сфере правосудия уже третий год подряд наблюдается регресс. Суровые и непропорциональные наказания, назначаемые участникам демонстраций, вызывают обеспокоенность тем, что судебная система используется в качестве инструмента реализации репрессивного механизма.

В отчете подчеркивается, что рекомендации предыдущего года по-прежнему остаются невыполненными и актуальными, и содержится призыв к государству незамедлительно принять меры для их выполнения», — говорится в распространенной информации.