Маке Бочоришвили и еще нескольким лицам присвоены высшие дипломатические ранги

Президент Грузии Михаил Кавелашвили присвоил министру иностранных дел Маке Бочоришвили и еще нескольким лицам дипломатические ранги Чрезвычайного и Полномочного Посла и Посланника.

Данное решение Кавелашвили одобрил и утвердил своей подписью премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Как следует из распоряжения, подписанного Кобахидзе, высшие дипломатические ранги в общей сложности были присвоены шестерым.

В их числе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла получили министр иностранных дел Мака Бочоришвили и посол Грузии в Финляндской Республике и Королевстве Швеция Ираклий Хуцураули.