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Политика

Маке Бочоришвили и еще нескольким лицам присвоены высшие дипломатические ранги

Президент Грузии Михаил Кавелашвили присвоил министру иностранных дел Маке Бочоришвили и еще нескольким лицам дипломатические ранги Чрезвычайного и Полномочного Посла и Посланника.

Данное решение Кавелашвили одобрил и утвердил своей подписью премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Как следует из распоряжения, подписанного Кобахидзе, высшие дипломатические ранги в общей сложности были присвоены шестерым.

В их числе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла получили министр иностранных дел Мака Бочоришвили и посол Грузии в Финляндской Республике и Королевстве Швеция Ираклий Хуцураули.

Для справки: это высший ранг для дипломатических должностных лиц. Примечательно, что данный ранг сохраняется за ними и в случае ухода со службы.

Кроме того, решением Михаила Кавелашвили и правительства дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника присвоен Лаше Чигладзе, Лии Меликишвили, Варламу (Вако) Авалиани и Анне Абуладзе.

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