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Грузия Online
Политика

Кобахидзе проводил вице-президента Китая в международном аэропорту Тбилиси

Официальный визит вице-президента Китайской Народной Республики в Грузию завершился.

По сообщению пресс-службы правительства Грузии, Хана Чжэна в Тбилисском международном аэропорту провожали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Макой Бочоришвили.

Хан Чжэн прибыл Грузию 6 ноября вместе с делегацией. В рамках официального визита состоялись продолжительные встречи с президентом и премьер-министром Грузии.

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