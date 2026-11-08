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Грузия Online
Политика

Рассмотрение иска о запрете пяти оппозиционных партий отложено

Рассмотрение иска депутатов «Грузинской мечты» о запрете пяти оппозиционных партий, которое должно было возобновиться 9 ноября, отложено.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в пресс-службе Конституционного суда, процесс в Конституционном суде возобновится 10 ноября.

По имеющейся информации, причиной переноса процесса стало состояние здоровья одного из судей.

По информации представителей оппозиции, рассмотрение назначено 10 ноября в 12:00.

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