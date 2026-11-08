Рассмотрение иска о запрете пяти оппозиционных партий отложено
Рассмотрение иска депутатов «Грузинской мечты» о запрете пяти оппозиционных партий, которое должно было возобновиться 9 ноября, отложено.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в пресс-службе Конституционного суда, процесс в Конституционном суде возобновится 10 ноября.
По имеющейся информации, причиной переноса процесса стало состояние здоровья одного из судей.
По информации представителей оппозиции, рассмотрение назначено 10 ноября в 12:00.
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