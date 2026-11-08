Вице-президент Китая:  Мы поддержим китайские компании, чтобы они осуществляли инвестиции в Грузию

Китай и Грузия — государства с древнейшей историей и цивилизацией. После установления дипломатических отношений связи между нашими странами динамично развиваются, а практическое сотрудничество в различных сферах принесло значительные результаты, — об этом заявил вице-президент Китайской Народной Республики Хань Чжэн во время выступления на встрече с представителями бизнес-сообщества Грузии и Китая.

По его словам, соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве открыло новые перспективы в двусторонних отношениях.

Вице-президент Китайской Народной Республики Хань Чжэн заострил внимание на плодотворном сотрудничестве между Китаем и Грузией и говорил о масштабах роста торговых отношений.

«Китай и Грузия — государства с древнейшей историей и цивилизацией. После установления дипломатических отношений связи между нашими странами динамично развиваются, а практическое сотрудничество в различных сферах принесло значительные результаты. В июне текущего года президент Китая Си Цзиньпин и президент Грузии Михаил Кавелашвили совместно объявили о выведении отношений между двумя странами на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Это решение открыло новые перспективы для развития китайско-грузинских отношений. У меня состоялись встречи с президентом и премьер-министром Грузии. Эти встречи были крайне искренними, дружественными и результативными. Энтузиазм руководства Грузии и представителей различных кругов общества в отношении развития китайско-грузинских отношений произвел на нас глубокое впечатление и дал важный стимул. Сегодня, когда глобальный политический и экономический порядок претерпевает глубокие и комплексные изменения, вызовы, стоящие перед развитием стран и международной свободной торговлей, все больше возрастают. В этой ситуации укрепление сотрудничества становится еще более важным и одновременно требует большей дальновидности. В последние годы масштабы торговых отношений между Китаем и Грузией стабильно растут, а сферы инвестиционного сотрудничества постоянно расширяются. Высококачественная грузинская сельскохозяйственная продукция все активнее выходит на китайский рынок. Кроме того, продукция китайского производства, особенно автомобили, работающие на возобновляемых источниках энергии, пользуется большой популярностью среди грузинского населения. Соглашение о свободной торговле между Китаем и Грузией сыграло важную роль в развитии двусторонних торгово-экономических отношений. В апреле этого года наши страны официально подписали протокол об обновлении соглашения о свободной торговле. Это вывело двустороннее торгово-экономическое сотрудничество на качественно новый уровень. Мы готовы приобретать еще больше высококачественной грузинской продукции и способствовать оптимизации и развитию торговли. Мы поддержим сильные и конкурентоспособные китайские компании, чтобы они последовательно осуществляли инвестиции в Грузию и расширяли деятельность на местном рынке. Мы должны создать благоприятную среду для сотрудничества между компаниями двух стран. Надеюсь, представители бизнес-сообществ Китая и Грузии и в будущем будут активно выполнять функцию связующего моста и укрепления дружбы», — заявил Хань Чжэн.