Лаша Парулава: Игровой бизнес должен быть полностью ориентирован на туристический рынок

«Выдвинутая нами инициатива не предусматривает полного запрета игорного бизнеса. Наша цель — фундаментальная трансформация сектора и переход на «модель Монако».

Согласно статистике, почти миллион граждан Грузии вовлечен в азартные игры, а около 400 тысяч человек находятся в зоне клинической зависимости — В результате разрушаются семьи и растёт число случаев суицида — Мы предлагаем такую модель регулирования, при которой индустрия будет приносить доход государству, а гражданам — сохранять будущее, — об этом пишет один из лидеров «Единого национального движения» Лаша Парулава, комментируя утверждённый парламентом законодательный пакет, предусматривающий проведение в Грузии международных турниров по азартным играм.

Согласно данному подходу, игорный бизнес должен быть полностью ориентирован на международный туристический рынок, в то время как для граждан Грузии игра как в онлайн-, так и физических казино должна быть строго ограничена.

Анализ данных показывает, что речь идёт не только о проблеме лудомании, но и о порочной модели экономического развития страны.

Согласно официальной статистике «Грузстата», в 2025 году оборот игорного бизнеса составил 88,3 миллиарда лари, что составляет 34,8% от общего оборота бизнес-сектора.

При этом восемь из десяти компаний с крупнейшим оборотом в стране работают именно в сфере азартных игр.

Положение особенно тяжёлое с социальной точки зрения: согласно статистике, почти миллион граждан Грузии вовлечены в азартные игры, а около 400 тысяч человек находятся в зоне клинической зависимости.

В результате разрушаются семьи и растёт число случаев суицида. Сегодняшняя реальность демонстрирует экономический дисбаланс, при котором значительная часть экономики страны зависит от денежных средств, проигранных гражданами.

Когда игорный бизнес развивается за счёт обнищания населения, ущерб несут как отдельные семьи, так и общество и государство в целом.

С нашей точки зрения, регулирование сектора должно основываться на следующей четырёхпунктной стратегии:

Ограничение игры для граждан Грузии в онлайн- и физических казино; Ориентация игорного бизнеса на международную туристическую индустрию; Создание эффективной государственной программы защиты, профилактики и реабилитации людей с игровой зависимостью; Коренное усиление борьбы с нелегальными игровыми платформами.

Модель Монако является наглядным примером того, что можно использовать туристический потенциал игорной индустрии таким образом, чтобы местное население не становилось потребителем казино, а страна получала максимальную финансовую выгоду в виде увеличения бюджетных доходов.

Концепция социального государства подразумевает именно институциональную защиту граждан.

Стране необходима экономическая модель, которая создаёт благосостояние посредством знаний и труда.

Игорный бизнес должен служить обогащению страны и её граждан, а не обнищанию населения и оттоку денежных средств в офшорные зоны.

Данная инициатива выходит за рамки узкопартийных интересов, поэтому мы призываем все заинтересованные стороны принять участие в широкой общественной дискуссии.

Хотим поблагодарить Патриархию Грузии и Патриарха Шио III за принципиальную позицию по этому критически важному вопросу, направленную на защиту нашей молодёжи и будущего страны.

Наша цель — не уничтожение бизнеса. Мы предлагаем такую модель регулирования, при которой индустрия будет приносить доход государству, а гражданам — сохранять будущее и обеспечивать их социальную защищённость», — пишет Лаша Парулава.