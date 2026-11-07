Пенитенциарная служба категорически опровергла информацию адвоката Ираклия Гарибашвили

Специальная пенитенциарная служба категорически отвергает обвинение адвоката осуждённого Ираклия Гарибашвили в том, что его подзащитный не может пользоваться правом на свидания.

Комментируя этот вопрос «Интерпрессньюс», в Пенитенциарной службе пояснили, что в соответствии с положением учреждения закрытого типа, в котором содержится осуждённый Гарибашвили, он имеет право на два длительных свидания в год и одно краткосрочное свидание в месяц. Эти лимиты он полностью использовал.

Что касается назначения дополнительного свидания лицу, лишённому свободы, в качестве поощрения, в ведомстве пояснили, что согласно Пенитенциарному кодексу такое решение принимается директором пенитенциарного учреждения, однако «это одна из форм поощрения, а не обязанность директора».