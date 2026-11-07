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Политика

Пенитенциарная служба категорически опровергла информацию адвоката Ираклия Гарибашвили

Специальная пенитенциарная служба категорически отвергает обвинение адвоката осуждённого Ираклия Гарибашвили в том, что его подзащитный не может пользоваться правом на свидания.

Комментируя этот вопрос «Интерпрессньюс», в Пенитенциарной службе пояснили, что в соответствии с положением учреждения закрытого типа, в котором содержится осуждённый Гарибашвили, он имеет право на два длительных свидания в год и одно краткосрочное свидание в месяц. Эти лимиты он полностью использовал.

Что касается назначения дополнительного свидания лицу, лишённому свободы, в качестве поощрения, в ведомстве пояснили, что согласно Пенитенциарному кодексу такое решение принимается директором пенитенциарного учреждения, однако «это одна из форм поощрения, а не обязанность директора».

По информации Пенитенциарной службы, Ираклий Гарибашвили неоднократно пользовался свиданиями, назначенными в такой форме, поэтому «заявления стороны защиты о каких-либо ограничениях совершенно необоснованны».

По информации ведомства, несколько месяцев назад им уже приходилось давать разъяснения по этому вопросу после заявления адвоката осуждённого о том, что назначенное свидание было отменено. В Пенитенциарной службе заявляют, что ни тогда, ни сейчас дополнительное свидание для осуждённого назначено не было, соответственно, оно не могло быть и отменено.

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