Кобахидзе: Мы видим особую ценностную связь с Китаем

«Мы придаем особое значение тому партнерству и дружбе, которые сложились между нашими странами. Мы очень ценим отношение Китая к Грузии, и ваш визит в Грузию — еще одно очередное проявление этого отношения. Наши дипломатические отношения насчитывают 34 года, и мы рады, что на 34-ю годовщину дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Грузией было оформлено соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Мы рады, что это соглашение имеет конкретные ощутимые результаты. Несколькими годами ранее между нашими странами было оформлено соглашение о стратегическом партнерстве, и с тех пор мы достигли очень большого продвижения вперед в двусторонних отношениях по различным направлениям. Мы придаем очень большое значение углублению политического сотрудничества между нашими странами. Мы благодарны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и еще раз подтверждаем нашу неуклонную поддержку относительно принципа одного Китая. Углубление политического сотрудничества между нами для нас чрезвычайно важно.

Особое значение мы придаем развитию экономического сотрудничества между нашими странами и рады, что и с этой точки зрения у нас очень положительная динамика, растущие показатели. Из года в год растет торгово-экономическое партнерство между нашими странами, однако в наших интересах еще больше углубить это сотрудничество в будущем. Мы рады, что, по данным текущего года, Китай стал крупнейшим инвестором Грузии, что подтверждает прочное доверие китайского бизнеса, китайской стороны к экономической среде в Грузии. Эта встреча дает нам возможность обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Мы заинтересованы в том, чтобы максимально углубить партнерство, в том числе в рамках инициативы «Один пояс, один путь»», — заявил Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр на встрече акцентировал внимание на стратегическом расположении Грузии.

«Мы естественным образом связываем друг с другом Европу и Азию, Запада и Восток, и с этой точки зрения, считаем, дальнейшее развитие отношений между нашими странами очень интересно. Также мы заинтересованы в углублении сотрудничества во множестве других сфер — это культура, образование, наука, спорт, здравоохранение, сельское хозяйство, охрана окружающей среды. Мы рады, что и в этих отраслях у нас очень положительная динамика и постоянно развиваются отношения между нашими странами и соответствующими ведомствами. Для нас отношения с Китаем имеют особое значение. В современном мире Китай является единственной мирной сверхдержавой, которая от начала до конца ориентирована на прогресс, модернизацию, продвижение вперед, развитие. Соответственно, мы видим особую ценностную связь между нашими странами, и естественно, этот ценностный фундамент дает нам особую мотивацию заботиться о дальнейшем развитии двусторонних отношений. Господин вице-президент, я уверен, что ваш визит придаст новый импульс развитию наших двусторонних отношений. Мы готовы сделать все для углубления сотрудничества», — отметил Ираклий Кобахидзе.