Сиоридзе: «Грузинская мечта» всегда вносит изменения в избирательное законодательство, когда видит конкретные опасности

«Грузинская мечта» всегда вносит изменения в избирательное законодательство тогда, когда видит конкретные опасности, — заявил один из лидеров «Сильная Грузия — Лело» Георгий Сиоридзе, комментируя запланированные изменения в Избирательный кодекс Грузии.

По словам Георгия Сиоридзе, «Грузинская мечта» прекрасно знает, что не обладает среди населения Грузии той поддержкой, с которой может сохранить власть и продлить пребывание у власти.

«И эти изменения служат именно данной цели. Это подразумевает в данном случае, что у соответствующих субъектов больше не будет возможности обжаловать реальные нарушения, происходящие в день голосования.