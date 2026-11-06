Сиоридзе: «Грузинская мечта» всегда вносит изменения в избирательное законодательство, когда видит конкретные опасности
«Грузинская мечта» всегда вносит изменения в избирательное законодательство тогда, когда видит конкретные опасности, — заявил один из лидеров «Сильная Грузия — Лело» Георгий Сиоридзе, комментируя запланированные изменения в Избирательный кодекс Грузии.
По словам Георгия Сиоридзе, «Грузинская мечта» прекрасно знает, что не обладает среди населения Грузии той поддержкой, с которой может сохранить власть и продлить пребывание у власти.
«И эти изменения служат именно данной цели. Это подразумевает в данном случае, что у соответствующих субъектов больше не будет возможности обжаловать реальные нарушения, происходящие в день голосования.
Здесь основания ограничены лишь техническими, математическими погрешностями, происходит централизация обжалования на уровне избирательной администрации из окружной комиссии в ЦИК и в суд, если нет какого-либо технического основания, жалобы вообще не станут рассматривать.
Также изменения касаются порядка регистрации наблюдателей, что является еще одним подтверждением того, что у «Грузинской мечты» нет ресурса самой выиграть выборы даже с административным ресурсом, и ей требуются дополнительные механизмы», — отметил Георгий Сиоридзе.
Парламент начинает рассмотрение запланированных поправок в «Избирательный кодекс». Законопроект, подготовленный депутатами «Грузинской мечты», 6 ноября рассмотрят комитеты по юридическим вопросам и региональной политике.
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