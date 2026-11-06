Замминистра юстиции: За последние 15 лет количество жалоб, находящихся на рассмотрении ЕСПЧ, сократилось на 93%
“За последние 15 лет количество жалоб, имеющихся в Европейском суде, сократилось на 93%, что, в свою очередь, является очень наглядной цифрой. Следует отметить и количество жалоб, поступивших против Грузии в прошлом году. По этому показателю Грузия опережает 29 европейских государств, из которых 19 являются государствами — членами Европейского союза”, – заявил первый заместитель министра юстиции Бека Дзамашвили, комментируя результаты исследования глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума Всемирного банка.
По словам Бека Дзамашвили, после 2012 года Европейский суд ни по одному делу не устанавливал нарушения, в котором в качестве проблемы была бы названа независимость судебной системы Грузии.
«Опубликованное сегодня Всемирным банком исследование полностью соответствует этой реальности. Следует также сказать, что несколько лет назад Министерство юстиции заказало у очень авторитетной исследовательской организации Ipsos France исследование относительно восприятия независимости суда, и по этому показателю данные Грузии почти на 10% превышали средний показатель, существующий в Европейском союзе», — заявил Дзамашвили.
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