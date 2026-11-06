Кобахидзе встретился с вице-президентом Китайской Народной Республики Хань Чжэном
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с вице-президентом Китайской Народной Республики Хань Чжэном, который прибыл в Грузию с официальным визитом во главе делегации.
Премьер-министр Грузии подчеркнул особую важность визита делегации высокого ранга из Китая в Грузию и поблагодарил вице-президента Хань Чжэна.
«Мы рады, что по данным текущего года Китай стал крупнейшим инвестором Грузии, что подтверждает прочное доверие китайского бизнеса и китайской стороны к экономической среде в Грузии. Эта встреча дает нам возможность обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Мы заинтересованы в максимальном углублении партнерства, в том числе в рамках инициативы “Один пояс, один путь”», – заявил Ираклий Кобахидзе.
На встрече премьер-министр акцентировал внимание на стратегическом расположении Грузии.
«Для нас отношения с Китаем имеют особое значение. В современном мире Китай является единственной мирной сверхдержавой, государством, которое от начала и до конца ориентировано на прогресс, модернизацию, движение вперед и развитие. Соответственно, мы видим особую ценностную связь между нашими странами, и, естественно, этот ценностный фундамент дает нам особую мотивацию заботиться о дальнейшем развитии двусторонних отношений», – отметил Ираклий Кобахидзе.
Вице-президент Китайской Народной Республики Хань Чжэн поблагодарил правительство Грузии за теплый прием и выразил надежду, что его визит послужит дальнейшему развитию двусторонних отношений.
«В последние годы лидеры наших стран поддерживали развитие двусторонних отношений. В июне председатель Си Цзиньпин и президент Кавелашвили встретились, и было сделано заявление о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В следующем году исполняется 35 лет со дня установления дипломатических отношений между Грузией и Китаем. Стратегические отношения становятся все сильнее, и наше желание – развивать их дальше. Долгое время Грузия поддерживает принцип “одного Китая”, и Китай также поддерживает суверенитет, безопасность и интересы развития Грузии. Мы поддерживаем развитие взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в экономическом направлении. У нас есть план экономического развития, который создаст новые возможности», – отметил Хань Чжэн.
Во встрече в расширенном формате, которая прошла в администрации правительства Грузии, приняли участие члены правительств двух стран.
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