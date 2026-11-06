Transparency International Georgia заявила об отсутствии доказательств вины осуждённых по делу о событиях 4 октября
Организация Transparency International – Georgia (TI) изучила приговоры Тбилисского городского суда, от 7 мая 2026 года вынесенные участникам событий 4 октября 2025 года, и пришла к выводу, что они не соответствуют стандартам обоснованного обвинительного приговора. По оценке организации, представленные доказательства не подтверждают вне разумных сомнений, что осуждённые совершили вменяемые им преступления.
В частности, TI считает, что суд не обосновал, какими именно действиями Паата Бурчуладзе, Ираклий Надирадзе и Паата Манджгаладзе совершили инкриминируемые им деяния.
Отдельно организация обращает внимание на обвинение Паате Манджгаладзе в организации насилия. По результатам анализа, в материалах дела нет доказательств его участия в организации насильственных действий. Не установлено и то, что он находился у президентского дворца. При этом отсутствие на месте событий само по себе не исключает возможность организации насилия, подобное обвинение должно подтверждаться достоверными доказательствами, которых, по мнению TI, в деле нет.
Ещё один вопрос, оставшийся без ответа: было ли ограждение президентского дворца повреждено заранее. Организация отмечает, что следствие не опечатало повреждённые секции, а повторная экспертиза проводилась только по фотографиям.
Среди других выводов TI – отсутствие доказательств существования заранее организованной группы, призывов к насилию, создававших явную и непосредственную угрозу, а также общего умысла группы на блокирование или захват президентского дворца.
Организация считает, что суд приравнял мирный политический протест к организации насильственного преступления и проигнорировал гарантии свободы выражения мнения.
Признания других обвиняемых и заключённые с ними процессуальные соглашения, подчёркивает организация, не могут служить доказательством виновности остальных фигурантов.
В TI заявляют, что выявленные недостатки вызывают серьёзные вопросы с точки зрения соблюдения права на справедливое судебное разбирательство и принципа законности, закреплённых Европейской конвенцией по правам человека.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Стратегические отношения между Грузией и Китаем становятся всё крепче
“Стратегические отношения между нашими странами становятся всё крепче, и мы стремимся к их дальнейшему развитию. Надеемся, что и в будущем продолжим…
Кобахидзе встретился с вице-президентом Китайской Народной Республики Хань Чжэном
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с вице-президентом Китайской Народной Республики Хань Чжэном, который прибыл в Грузию с…
Сиоридзе: «Грузинская мечта» всегда вносит изменения в избирательное законодательство, когда видит конкретные опасности
«Грузинская мечта» всегда вносит изменения в избирательное законодательство тогда, когда видит конкретные опасности, — заявил один из лидеров…
Замминистра юстиции: За последние 15 лет количество жалоб, находящихся на рассмотрении ЕСПЧ, сократилось на 93%
“За последние 15 лет количество жалоб, имеющихся в Европейском суде, сократилось на 93%, что, в свою очередь, является очень наглядной цифрой.…
Бочоришвили: Визит вице-президента Китая является важным шагом с точки зрения углубления отношений между двумя странами
Визит вице-президента Китая является важным шагом с точки зрения углубления отношений между двумя странами. Развитие отношений между Китаем и Грузией…
Вице-президент Китая прибыл в Грузию с официальным визитом
Вице-президент Китайской Народной Республики Хань Чжэн вместе с сопровождающей его делегацией прибыл в Грузию с официальным визитом. Информацию об…