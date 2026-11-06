Transparency International Georgia  заявила об отсутствии доказательств вины осуждённых по делу о событиях 4 октября

Организация Transparency International – Georgia (TI) изучила приговоры Тбилисского городского суда, от 7 мая 2026 года вынесенные участникам событий 4 октября 2025 года, и пришла к выводу, что они не соответствуют стандартам обоснованного обвинительного приговора. По оценке организации, представленные доказательства не подтверждают вне разумных сомнений, что осуждённые совершили вменяемые им преступления.

В частности, TI считает, что суд не обосновал, какими именно действиями Паата Бурчуладзе, Ираклий Надирадзе и Паата Манджгаладзе совершили инкриминируемые им деяния.

Отдельно организация обращает внимание на обвинение Паате Манджгаладзе в организации насилия. По результатам анализа, в материалах дела нет доказательств его участия в организации насильственных действий. Не установлено и то, что он находился у президентского дворца. При этом отсутствие на месте событий само по себе не исключает возможность организации насилия, подобное обвинение должно подтверждаться достоверными доказательствами, которых, по мнению TI, в деле нет.