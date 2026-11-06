Стратегические отношения между Грузией и Китаем становятся всё крепче

“Стратегические отношения между нашими странами становятся всё крепче, и мы стремимся к их дальнейшему развитию. Надеемся, что и в будущем продолжим дружбу, партнёрство и сотрудничество с Грузией”, — заявил вице-президент Китайской Народной Республики Хань Чжэн на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в расширенном формате.

По его словам, взаимная поддержка в развитии двусторонних отношений имеет особое значение и является главным принципом всеобъемлющего стратегического партнёрства.

«В последние годы лидеры наших стран поддерживали развитие двусторонних отношений. В июне встретились председатель КНР Си Цзиньпин и президент Грузии Михаил Кавелашвили, по итогам встречи было сделано заявление о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. В следующем году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений между Грузией и Китаем. Стратегические отношения становятся всё крепче, и мы стремимся к их дальнейшему развитию. Надеемся, что и в будущем продолжим дружбу, партнёрство и сотрудничество с Грузией. Взаимная поддержка в развитии двусторонних отношений имеет особое значение и является главным принципом всеобъемлющего стратегического партнёрства. На протяжении длительного времени Грузия поддерживает принцип единого Китая, а Китай, в свою очередь, поддерживает суверенитет и безопасность Грузии, а также интересы развития страны. Мы поддерживаем развитие взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в экономической сфере. У нас есть план экономического развития, который создаст новые возможности», — отметил Хань Чжэн.