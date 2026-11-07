В Ереване прошло заседание правительственных комиссий Грузии и Армении по делимитации и демаркации госграницы

6 ноября в столице Армении, Ереване, состоялось заседание правительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Грузии и комиссии по демаркации и демаркации государственной границы Республики Армения. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Грузии.

Заседание проходило под сопредседательством заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия и заместителя министра иностранных дел и международной торговли Республики Армения Вагана Костаняна.

«Стороны положительно оценили возобновление после нескольких лет перерыва работы комиссий и подчеркнули важность процесса делимитации государственной границы для дальнейшего углубления добрососедских отношений между Грузией и Арменией. Стороны выразили общую заинтересованность в завершении процесса путем диалога и в конструктивном духе», — говорится в сообщении.