На проспекте Руставели начались работы по укладке асфальта

На проспекте Руставели начались работы по укладке асфальтового покрытия. С ходом процесса сегодня на месте ознакомился мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе со своим заместителем Ираклием Бенделиани.

Как отметил мэр, данное жителям Тбилиси обещание о том, что реабилитационные работы на проспекте Руставели завершатся в конце ноября, будет обязательно выполнено.

«Работы на проспекте Руставели ведутся в 24-часовом режиме. На конкретных участках уже началась укладка асфальта. В частности, от оливкового дерева до улицы Лагидзе, а также от площади Свободы до улицы 9 Апреля. На отдельных участках дороги идет укладка нижних слоев. На первом участке, который мы открыли — на части дороги от улицы Човелидзе до подъема Элбакидзе — начаты работы по поднятию люков коммуникационных колодцев. Идет подготовка к укладке финального слоя асфальта. Мы обещали населению, что в конце ноября работы будут завершены, и, разумеется, это обещание будет выполнено. Параллельно в течение ближайших дней уже начнутся работы по озеленению. Ведется облицовка тротуаров, будут установлены новые столбы освещения, и по завершении всех работ это будет очень красивый проект», — заявил Каха Каладзе.

Вместе с мэром на месте находились начальник Городской службы развития инфраструктуры мэрии Тбилиси Георгий Абутидзе и гамгебели Мтацминдского района Давид Киркитадзе.