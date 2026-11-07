Посол Грузии в США встретилась с помощником госсекретаря США

Посол Грузии в США Тамар Талиашвили встретилась с помощником госсекретаря США, главой Бюро по вопросам образования и культуры Кейт Диллон.

Согласно информации, опубликованной на официальной странице Тамар Талиашвили в социальной сети, на встрече стороны обсудили развитие грузино-американских отношений и возможности расширения сотрудничества в области образования, науки, культуры, спорта и параспорта. Особое внимание было уделено укреплению академических связей, популяризации грузинской культуры в США, обмену опытом и реализации совместных проектов.

Стороны выразили готовность к углублению сотрудничества в направлении инициатив, нацеленных на результат, обмену визитами и связей между народами.