Иран считает себя ответственным «за обеспечение безопасности Южного Кавказа» и угрожает Армении
Иран, вместе с Россией или без нее, считает себя ответственным за обеспечение безопасности Южного Кавказа. Ещё со времен Кира Великого Кавказ был буфером безопасности для Ирана, заявил Али Акбар Велаяти, советник по международным делам духовного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
Он резко раскритиковал политику премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении строительства нового коридора, отметив, что этот бесполезный шаг Пашиняна и его последователей действительно опозорит достойный народ Армении, имеющую умеренную и разумную политическую историю.
«Я сказал армянскому послу четкое окончательное слово: если Трамп и его союзники попытаются пересечь эту красную линию Ирана, мы сломаем им ноги», – сказал Али Акбар Велаяти.
По словам советника иранского духовного лидера, Армения может просчитаться и подумать, что, поскольку Россия вовлечена в войну в Украине, то она меньше беспокоится за безопасность Южного Кавказа.
«В настоящее время отношения премьер-министра Армении с Азербайджаном, Ираном, Турцией и, возможно, в будущем, с Грузией нестабильны и непредсказуемы. Его последний шаг — одобрение безосновательного и необдуманного предложения «человека с тысячью лиц» (Трампа) назвать Зангезурский коридор «маршрутом Трампа», — сказал Али Акбар Велаяти.
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