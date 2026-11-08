Кобахидзе: Мы сделаем максимум, чтобы углубить торгово-экономическое партнерство между Грузией и Китаем

Мы и в будущем создадим все условия для того, чтобы китайский бизнес работал в нашей стране максимально успешно. Мы сделаем максимум, чтобы еще больше углубить торгово-экономическое партнерство между двумя странами. Мы рады, что у нас очень тесное политическое партнерство, — об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, который вместе с вице-премьером Китайской Народной Республики встретился с представителями бизнес-сообщества Грузии и Китая.

По информации администрации правительства, на официальном приеме, организованном Торгово-промышленной палатой Грузии, внимание было заострено на существующем между двумя странами всеобъемлющем стратегическом партнерстве и позитивной динамике развития торгово-экономических связей.

Премьер-министр Грузии еще раз подчеркнул особое значение визита вице-президента Китая для дальнейшего углубления двусторонних отношений.