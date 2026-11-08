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Политика

Кобахидзе: Мы сделаем максимум, чтобы углубить торгово-экономическое партнерство между Грузией и Китаем

Мы и в будущем создадим все условия для того, чтобы китайский бизнес работал в нашей стране максимально успешно. Мы сделаем максимум, чтобы еще больше углубить торгово-экономическое партнерство между двумя странами. Мы рады, что у нас очень тесное политическое партнерство, — об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, который вместе с вице-премьером Китайской Народной Республики встретился с представителями бизнес-сообщества Грузии и Китая.

По информации администрации правительства, на официальном приеме, организованном Торгово-промышленной палатой Грузии, внимание было заострено на существующем между двумя странами всеобъемлющем стратегическом партнерстве и позитивной динамике развития торгово-экономических связей.

Премьер-министр Грузии еще раз подчеркнул особое значение визита вице-президента Китая для дальнейшего углубления двусторонних отношений.

«Мы придаем исключительно важное значение развитию отношений между Грузией и Китаем. Мы рады, что особенно за последние несколько лет экономическое сотрудничество между Китайской Народной Республикой и Грузией весьма растущее, что отражено в конкретных данных. Очень быстро растет торговля и увеличиваются инвестиции из Китая в Грузию. Мы и в будущем создадим все условия для того, чтобы китайский бизнес работал в нашей стране максимально успешно. Мы сделаем максимум, чтобы еще больше углубить торгово-экономическое партнерство между двумя странами. Мы рады, что у нас очень тесное политическое партнерство. Несколько лет назад мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве, а совсем недавно — соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Все те результаты, о которых мы говорим, являются конкретным выражением этого политического сотрудничества. Однако мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы хотим еще больше развивать стратегическое партнерство между нашими странами, дружбу между нашими государствами и народами, и, конечно же, визит господина вице-президента в Грузию будет способствовать еще большему развитию наших отношений», — заявил Ираклий Кобахидзе.

По информации администрации правительства, о динамике развития торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Китаем говорила вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.

На мероприятии, которое открыл президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая, также выступил председатель комитета содействия международной торговле Китая Жэнь Хунбин. На официальном приеме присутствовали представители деловых кругов Грузии и Китая.

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