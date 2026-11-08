«Сильная Грузия — Лело» изобличит «Грузинскую мечту» в неконституционных намерениях. Об этом заявил один из лидеров объединения «Сильная Грузия — Лело» Георгий Сиоридзе.

Несмотря на то, что запланированное на завтра заседание в Конституционном суде перенесено, по словам оппозиционера, со вторника его политическая сила детально изобличит правящую партию в «преступной цели», которая предусматривает оформление диктатуры в Грузии путем уничтожения оппозиции.

«Некоторое время назад из Конституционного суда нам сообщили, что в понедельник заседание не состоится из-за состояния здоровья одного из судей. Процессы возобновятся во вторник, с 10 ноября, первое заседание состоится в 12:00. На этом этапе судебного разбирательства на следующей неделе мы намерены разобрать абсурдный иск «Грузинской мечты» пункт за пунктом и часть за частью и разоблачить «Грузинскую мечту» в ложных обвинениях, разоблачить «Грузинскую мечту» в той преступной цели, которая подразумевает оформление диктатуры в стране, полное уничтожение партий и политической оппозиции, и в то же время превращение пагубной политики России в конституционную обязанность. У нас имеется очень большое количество материалов, подтверждающих, что «Сильная Грузия — Лело» не только не посягала на конституционный строй Грузии, но и всегда стояла на страже Конституции Грузии, в отличие от «Грузинской мечты», и реально это будет обвинением против «Грузинской мечты». Мы изобличим «Грузинскую мечту» в их неконституционных намерениях», — заявляет Сиоридзе.