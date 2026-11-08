Сиоридзе: Мы изобличим «Грузинскую мечту» в неконституционных намерениях
«Сильная Грузия — Лело» изобличит «Грузинскую мечту» в неконституционных намерениях. Об этом заявил один из лидеров объединения «Сильная Грузия — Лело» Георгий Сиоридзе.
Несмотря на то, что запланированное на завтра заседание в Конституционном суде перенесено, по словам оппозиционера, со вторника его политическая сила детально изобличит правящую партию в «преступной цели», которая предусматривает оформление диктатуры в Грузии путем уничтожения оппозиции.
«Некоторое время назад из Конституционного суда нам сообщили, что в понедельник заседание не состоится из-за состояния здоровья одного из судей. Процессы возобновятся во вторник, с 10 ноября, первое заседание состоится в 12:00. На этом этапе судебного разбирательства на следующей неделе мы намерены разобрать абсурдный иск «Грузинской мечты» пункт за пунктом и часть за частью и разоблачить «Грузинскую мечту» в ложных обвинениях, разоблачить «Грузинскую мечту» в той преступной цели, которая подразумевает оформление диктатуры в стране, полное уничтожение партий и политической оппозиции, и в то же время превращение пагубной политики России в конституционную обязанность. У нас имеется очень большое количество материалов, подтверждающих, что «Сильная Грузия — Лело» не только не посягала на конституционный строй Грузии, но и всегда стояла на страже Конституции Грузии, в отличие от «Грузинской мечты», и реально это будет обвинением против «Грузинской мечты». Мы изобличим «Грузинскую мечту» в их неконституционных намерениях», — заявляет Сиоридзе.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Кобахидзе проводил вице-президента Китая в международном аэропорту Тбилиси
Официальный визит вице-президента Китайской Народной Республики в Грузию завершился. По сообщению пресс-службы правительства Грузии, Хана Чжэна в…
Парулава: «Грузинская мечта» пишет позорную страницу в истории
Режим Бидзины Иванишвили решение о запрете партий уже принял, это читается в ходе судебных заседаний — мы воспользуемся этой возможностью, чтобы еще…
Рассмотрение иска о запрете пяти оппозиционных партий отложено
Рассмотрение иска депутатов «Грузинской мечты» о запрете пяти оппозиционных партий, которое должно было возобновиться 9 ноября, отложено. Как…
Саакашвили видит свою дочь будущим сенатором, а то и президентом США
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили посвящает промежуточным выборам в США обширный пост в Facebook. Он считает, что в целом значительная часть…
Кобахидзе: Мы сделаем максимум, чтобы углубить торгово-экономическое партнерство между Грузией и Китаем
Мы и в будущем создадим все условия для того, чтобы китайский бизнес работал в нашей стране максимально успешно. Мы сделаем максимум, чтобы еще…
Вице-президент Китая: Мы поддержим китайские компании, чтобы они осуществляли инвестиции в Грузию
Китай и Грузия — государства с древнейшей историей и цивилизацией. После установления дипломатических отношений связи между нашими странами динамично…