Парулава: «Грузинская мечта» пишет позорную страницу в истории
Режим Бидзины Иванишвили решение о запрете партий уже принял, это читается в ходе судебных заседаний — мы воспользуемся этой возможностью, чтобы еще раз продемонстрировать обществу наши аргументы, доказательства и факты, которые обязательно отправятся в Европейский суд, где будет принято окончательное решение, — об этом заявил один из лидеров «Национального движения» Лаша Парулава.
«Режим Бидзины Иванишвили решение о запрете партий уже принял, это читается в ходе судебных заседаний. Однако для нас главное — еще раз показать обществу, что мы находимся на правильной стороне истории, и если кто и является позорной страницей истории, то это «Грузинская мечта» со своим конституционным иском, который отменяет демократию в этой стране, а юридическое оформление этого осуществляет именно та коллегия, которую выбрал Бидзина Иванишвили. Поэтому мы воспользуемся этой возможностью, чтобы еще раз продемонстрировать обществу наши аргументы, доказательства и факты — факты, которые обязательно отправятся в Европейский суд, где будет принято окончательное решение», — заявил Парулава.
Что касается озвученных обвинений в адрес оппозиции о том, что им не удалось представить правовые аргументы и на судебных процессах они тиражировали ложь, Лаша Парулава называет это «аргументом опозоренной власти».
«Общество прекрасно увидело правовые доказательства, исторические факты и реальность. Запрет в стране партий, политических объединений граждан — это отмена демократии. Его юридическое оформление осуществляет Конституционный суд, это, разумеется, перешагивание через конституцию. «Грузинской мечте» всё это со рук не сойдет. Они пишут эту позорную страницу истории, однако грузинский народ разорвет эту страницу, и Европейский суд примет объективное решение в связи с этим делом», — заявил Парулава.
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