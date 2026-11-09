Кобахидзе выразил соболезнования семьям и близким погибших в Кракове
“Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Кракове. Искренне соболезную семьям и близким погибших”, – об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал в социальной сети X.
Как отмечает глава правительства, Грузия выражает солидарность Польше и польскому народу.
«Выражаю глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Кракове. Искренне соболезную семьям и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. В эти тяжёлые минуты Грузия выражает солидарность Польше и польскому народу», – отмечает премьер-министр.
Для справки: в польском городе Кракове мужчина открыл огонь по прохожим из автомобиля. В результате стрельбы шесть человек погибли, 16 получили ранения. По данным полиции, нападавший – 24-летний гражданин Польши.
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