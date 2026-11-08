Кобахидзе: Илиа Чавчавадзе оставил грузинам важнейшее завещание – «Родина, язык, вера»

Наше прошлое богато выдающимися светскими и религиозными деятелями, однако Илья Чавчавадзе был единственным, кого грузинский народ заслуженно и с большой любовью назвал «Отцом нации» при жизни, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своей речи на мероприятии, состоявшемся в Кварели по случаю праздника Илиаоба.

По его словам, Илиа Чавчавадзе оставил важнейшее завещание – «Родина, язык, вера», которое является не только основой грузинского национального самосознания, но и планом действий, актуальным сегодня так же, как и во времена деятельности самого Илии.

«Илья Чавчавадзе оставил грузинам важнейшее завещание – «Отечество, язык, вера», которое является не только основой нашего национального самосознания, но и планом действий, актуальным сегодня так же, как и во времена деятельности Илии Чавчавадзе.

Еще раз поздравляю с Илиаоба (день чествования памяти Илии Чавчавадзе). Я верю, что для нас и всех будущих поколений жизнь святого Илии Праведника всегда останется примером того, как человек должен любить свою родину и заботиться о ее лучшем будущем не только на словах, но и в повседневном труде», – сказал премьер-министр.