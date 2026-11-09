Теперь и Шойгу решил позвать Грузию в формат «3+3»
По заявлению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, «в 2024 году власти Грузии предотвратили государственный переворот, инициированный прозападной грузинской оппозицией».
«В 2024 году власти Грузии фактически предотвратили государственный переворот, инициированный прозападной грузинской оппозицией, и начали проводить курс, направленный на защиту национальных интересов страны», — заявил на 14-й ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов СНГ Сергей Шойгу.
По его словам, Россия приветствует развитие торгово-экономического сотрудничества с Грузией и подчеркивает важность возобновления работы региональной консультативной платформы «3+3».
«Мы приветствуем активное развитие торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Россией. В то же время подчеркну, что региональные проблемы должны решаться политическими и дипломатическими средствами, без вмешательства внешних стран. В этом контексте важно возобновление работы региональной консультативной платформы «3+3″», — заявил Шойгу.
По его словам, ситуация на Южном Кавказе улучшается.
«Ситуация на Южном Кавказе улучшается. Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном и фактическое установление мира в регионе дают результаты», — заявил Шойгу.
Напомним, что Грузия не раз заявляла от отказе участвовать в каких-либо переговорных форматах с участием России (Кроме Женевского переговорного процесса). В то же время российские чиновники не оставляют попытки втянуть официальный Тбилиси в вышеуказанный формат. Такие заявление не раз были сделаны представителями МИД РФ.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после оккупации ею грузинских территорий и признания их независимости в 2008 году.
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