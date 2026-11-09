По его словам, Россия приветствует развитие торгово-экономического сотрудничества с Грузией и подчеркивает важность возобновления работы региональной консультативной платформы «3+3».

«В 2024 году власти Грузии фактически предотвратили государственный переворот, инициированный прозападной грузинской оппозицией, и начали проводить курс, направленный на защиту национальных интересов страны», — заявил на 14-й ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов СНГ Сергей Шойгу.

«Мы приветствуем активное развитие торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Россией. В то же время подчеркну, что региональные проблемы должны решаться политическими и дипломатическими средствами, без вмешательства внешних стран. В этом контексте важно возобновление работы региональной консультативной платформы «3+3″», — заявил Шойгу.

По его словам, ситуация на Южном Кавказе улучшается.

«Ситуация на Южном Кавказе улучшается. Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном и фактическое установление мира в регионе дают результаты», — заявил Шойгу.

Напомним, что Грузия не раз заявляла от отказе участвовать в каких-либо переговорных форматах с участием России (Кроме Женевского переговорного процесса). В то же время российские чиновники не оставляют попытки втянуть официальный Тбилиси в вышеуказанный формат. Такие заявление не раз были сделаны представителями МИД РФ.

Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после оккупации ею грузинских территорий и признания их независимости в 2008 году.