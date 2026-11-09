Посольство США: Международный уголовный суд представляет угрозу для нашего национального суверенитета
Посольство США в Грузии публикует в социальной сети заявление государственного секретаря Марко Рубио от 13 июля, согласно которому Соединённые Штаты нейтрализуют потенциальную угрозу со стороны Международного уголовного суда.
Как отмечает посольство, США формируют коалицию партнёров, чтобы положить конец этому фарсу.
«Мы с гордостью распространяем твёрдое послание государственного секретаря Марко Рубио о том, что США будут систематически нейтрализовать угрозу, которую Международный уголовный суд (МУС) представляет для нашего национального суверенитета. Мы формируем коалицию партнёров по всему миру, чтобы положить конец этому фарсу», – говорится в заявлении посольства.
Для справки: посольство США распространило заявление Марко Рубио от 13 июля, в котором он отмечает, что Международный уголовный суд пытается стать «безответственным арбитром» нового глобального законодательства, на что США обязательно ответят.
«Международный уголовный суд пытается стать безответственным арбитром нового глобального законодательства, который получит полномочия по своему усмотрению судить и арестовывать наших граждан, а также создавать экзистенциальную угрозу суверенитету Америки. Мы дадим Международному уголовному суду понять всё значение твёрдой решимости США», – заявил Рубио.
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