Омбудсмен Грузии призвал обеспечить конфиденциальность рабочих записей адвокатов в тюрьмах

Народный защитник Грузии обратился к министру юстиции с рекомендацией обеспечить конфиденциальность профессиональных записей адвокатов в пенитенциарных учреждениях, а также возможность беспрепятственно выносить их из тюрем.

Как сообщает аппарат омбудсмена, были изучены обращения адвокатов, касавшиеся ограничений на вынос рабочих записей, сделанных во время встреч с подзащитными в различных пенитенциарных учреждениях.

По оценке Народного защитника, рабочие записи адвоката могут содержать важную информацию, связанную с уголовным делом, в том числе разработанные стороной защиты версии, оценку доказательств, подробности допросов свидетелей и другие сведения, касающиеся подготовки к судебному процессу.