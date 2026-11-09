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Политика

Омбудсмен Грузии призвал обеспечить конфиденциальность рабочих записей адвокатов в тюрьмах

Народный защитник Грузии обратился к министру юстиции с рекомендацией обеспечить конфиденциальность профессиональных записей адвокатов в пенитенциарных учреждениях, а также возможность беспрепятственно выносить их из тюрем.

Как сообщает аппарат омбудсмена, были изучены обращения адвокатов, касавшиеся ограничений на вынос рабочих записей, сделанных во время встреч с подзащитными в различных пенитенциарных учреждениях.

По оценке Народного защитника, рабочие записи адвоката могут содержать важную информацию, связанную с уголовным делом, в том числе разработанные стороной защиты версии, оценку доказательств, подробности допросов свидетелей и другие сведения, касающиеся подготовки к судебному процессу.

«Соответственно, защита конфиденциальности этой информации необходима для обеспечения профессиональной независимости адвоката и эффективной реализации права на защиту. В то же время Народный защитник считает, что профессиональные записи адвоката должны быть отделены от корреспонденции заключённого, и правила, установленные для корреспонденции, не должны автоматически применяться к ним. Сам факт составления записи в исправительном учреждении во время встречи с заключённым недостаточен для того, чтобы считать её корреспонденцией заключённого», — говорится в заявлении омбудсмена.

Народный защитник рекомендует министру юстиции разработать или уточнить чёткую процедуру внесения и выноса профессиональных записей адвокатов из пенитенциарных учреждений. При этом проверка записей должна проводиться исключительно в рамках необходимых и предусмотренных законом мер, исключающих риски неправомерного ознакомления с их содержанием, копирования, хранения и разглашения.

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