Сиоридзе: Мы намерены обратить все ложные обвинения против «Грузинской мечты»

“Мы намерены обратить против «Грузинской мечты» все её ложные обвинения, разоблачить её действия, направленные против конституционного строя, а также антинациональную и антиконституционную деятельность”, – заявил член партии «Лело – Сильная Грузия» Георгий Сиоридзе.

По словам Сиоридзе, своим абсурдным иском «Грузинская мечта» пытается добиться того, чтобы Иванишвили полностью ликвидировал оппозицию в стране.

«На этой неделе в Конституционном суде возобновятся судебные заседания по тому абсурдному иску „Грузинской мечты“, с помощью которого Иванишвили пытается полностью устранить политическую оппозицию в этой стране, узаконить диктатуру и превратить антинациональную, антизападную и пророссийскую политику „Грузинской мечты“ в конституционную обязанность.

Мы намерены шаг за шагом разобрать все обвинения и обратить против „Грузинской мечты“ каждое из них, разоблачить её в посягательстве на конституционный строй, антинациональных и антиконституционных действиях, а также в том историческом преступлении, которое Иванишвили пытается совершить с помощью Конституционного суда», – заявил Сиоридзе.