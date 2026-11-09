Сиоридзе: Мы намерены обратить все ложные обвинения против «Грузинской мечты»
“Мы намерены обратить против «Грузинской мечты» все её ложные обвинения, разоблачить её действия, направленные против конституционного строя, а также антинациональную и антиконституционную деятельность”, – заявил член партии «Лело – Сильная Грузия» Георгий Сиоридзе.
По словам Сиоридзе, своим абсурдным иском «Грузинская мечта» пытается добиться того, чтобы Иванишвили полностью ликвидировал оппозицию в стране.
«На этой неделе в Конституционном суде возобновятся судебные заседания по тому абсурдному иску „Грузинской мечты“, с помощью которого Иванишвили пытается полностью устранить политическую оппозицию в этой стране, узаконить диктатуру и превратить антинациональную, антизападную и пророссийскую политику „Грузинской мечты“ в конституционную обязанность.
Мы намерены шаг за шагом разобрать все обвинения и обратить против „Грузинской мечты“ каждое из них, разоблачить её в посягательстве на конституционный строй, антинациональных и антиконституционных действиях, а также в том историческом преступлении, которое Иванишвили пытается совершить с помощью Конституционного суда», – заявил Сиоридзе.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Папуашвили: Не будет надлежащего приглашения из Брюсселя — не будет и нашего участия во встречах
«Не будет надлежащего приглашения — не будет и нашего участия в таких встречах», — заявил председатель Парламента Шалва Папуашвили в ответ на вопрос…
Гегелия: Заявление Сергея Шойгу подтверждает, что режим «Грузинской мечты» служит России
Думаю, заявление Сергея Шойгу должно стать для всех людей совершенно ясным подтверждением того, что на самом деле режим «Грузинской мечты» служит…
Грузия не приглашена на Форум по расширению
Пресс-спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье в ответ на вопрос, заданный изданием «Евроскоп» на сегодняшнем брифинге, заявил, что Грузия не…
Контроль за деятельностью Торгово-промышленной палаты Грузии будет осуществлять Минэкономики
Государственный контроль за деятельностью Торгово-промышленной палаты вместо премьер-министра будет осуществлять Министерство экономики и устойчивого…
Михаил Саакашвили выступил с заявлением на судебном процессе
На судебном процессе третий президент Грузии Михаил Саакашвили выступил с обращением, в котором оценил период своего правления, события «Революции…
Кавелашвили подписал закон о введении налоговых льгот для казино
Михаил Кавелашвили подписал закон о введении налоговых льгот для казино при проведении международных турниров, после чего документ вступил в силу.…