Михаил Кавелашвили подписал закон о введении налоговых льгот для казино при проведении международных турниров, после чего документ вступил в силу.

Изменения в Закон Грузии «О лотереях, азартных и прибыльных играх» парламент принял в ускоренном порядке. Инициаторы законодательных изменений в качестве аргумента приводят стимулирование туризма. Нововведения вызвали протест у части общества, акцентирующей внимание на угрозах азартных игр. Свой протест открыто выразила и Патриархия Грузии. По заявлению руководителя службы по связям с общественностью Андрии Джагмаидзе, парламент принял закон настолько быстро, что они не успели даже задать вопросы.

Согласно закону, если 80% или более участников турнира являются гражданами иностранных государств (версия, принятая в первом чтении, предусматривала 70-процентный порог), а призовой фонд превышает 3 миллиона лари, организатор международного турнира освобождается от уплаты сбора на игровой бизнес, установленного Законом Грузии «О сборе на игровой бизнес» для клубного стола.