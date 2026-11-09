Министр финансов Грузии встретился с делегацией Всемирного банка

Министр финансов Лаша Хуцишвили встретился с региональным директором Всемирного банка по вопросам благосостояния в регионе Европы и Центральной Азии Абебе Адугной, региональным директором Всемирного банка на Южном Кавказе Роландом Прайсом и членами делегации банка. Информацию об этом распространяет пресс-служба министерства финансов.

По их данным, беседу коснулись текущих аналитических работ и связанных с ними исследований в рамках действующей и планируемой технической помощи Всемирного банка Грузии, направленной на обеспечение стабильного экономического роста страны, развитие рынка труда, сокращение бедности и инклюзивное развитие.

«Были рассмотрены текущие тенденции в экономике и фискальной политике Грузии, а также результаты осуществленных структурных реформ с точки зрения устойчивости экономики.

С грузинской стороны во встрече приняли участие заместитель министра финансов Екатерина Гунцедзе и исполняющая обязанности начальника департамента макроэкономического анализа и планирования фискальной политики Нино Микеладзе», — отмечается в информации министерства финансов.