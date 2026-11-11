Экономический рост должен должен отражаться и на повседневной жизни людей — Кахишвили

По словам Кахишвили, увеличение пенсии — позитивное явление, однако важно то, насколько оно улучшит качество жизни пенсионеров, особенно на фоне того, когда в стране растут цены на продукты первой необходимости и услуги.

«Рост цен касается не только добавляемой суммы, но и обесценивает уже существующую пенсию — экономический рост не должен отображаться лишь в цифрах, он должен отражаться и на повседневной жизни людей», — так бывший член правительства «Грузинской мечты», экс-министр по исполнению наказаний и пробации Грузии (2015–2018), а также депутат парламента Грузии X созыва Каха Кахишвили комментирует запланированное с января 2027 года повышение пенсий.

По данным Национальной службы статистики Грузии, в октябре 2026 года годовая инфляция составила 5.9%. Говоря простым языком, это означает, что цены выросли и на ту же сумму возможно приобрести меньше продуктов и услуг.

Особенно примечателен годовой рост цен на продукты и услуги первой необходимости:

Здравоохранение: 8.4%

Амбулаторное медицинское обслуживание: 11.7%

Медицинская продукция, аппаратура и оборудование: 9.4%

Антибиотики: 13.88%

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива: 10.1%

Рыбные продукты: 20.2%

Мясо и мясопродукты: 7.6%

Масло и жиры: 7%

Хлеб и хлебобулочные изделия: 4%

По обновленному проекту государственного бюджета 2027 года для пенсионеров в возрасте до 70 лет предусмотрено повышение пенсии на 45 лари, и она составит 415 лари, а для пенсионеров в возрасте 70 лет и старше пенсия увеличится на 60 лари и достигнет 555 лари.

Разумеется, рост пенсии — это хорошо, и я это только приветствую, однако целью повышения пенсий и зарплат должно быть улучшение жизни людей, а не только возможность оплачивать подорожавшие продукты и услуги. Тем более когда мы постоянно слышим, что экономика страны растет.

Кто-то может сказать, что пенсия растет именно из-за инфляции, однако рост цен касается не только добавляемой суммы, но и обесценивает уже существующую пенсию. Особенно тогда, когда человеку ежемесячно приходится покупать медикаменты и покрывать расходы на лечение.

Хорошо, когда пенсионеру помогают дети, внуки или другие близкие. Но как быть человеку, который одинок и должен весь месяц жить только на свою пенсию? Как ему оплачивать коммунальные услуги, покупать продовольствие, медикаменты и другие необходимые вещи? Какая сумма остается у него после всего этого?

Я прекрасно понимаю, что государство сегодня не может одномоментно увеличить пенсии настолько, чтобы они сравнялись с европейским уровнем. Но это не означает, что существующее положение приемлемо. Должны быть найдены все возможные пути, чтобы пенсионер мог нормально дожить до конца месяца и ему не приходилось делать выбор между едой, медикаментами и коммунальными услугами.

Возможно, кто-то оценит эти соображения как популизм. Однако приведенные здесь показатели роста цен — это официальные данные Национальной службы статистики Грузии. А за этими цифрами стоят повседневные проблемы людей.

Если рост цен поглощает значительную часть добавленного дохода, а уровень жизни человека остается неизменным или в некоторых случаях даже ухудшается, тогда возникает вопрос: в конце концов, когда человек должен почувствовать в своей жизни тот экономический рост, о котором мы постоянно слышим?

Экономический рост не должен выражаться лишь в цифрах. Он должен отражаться и на повседневной жизни людей.

И наконец, я хочу напомнить тем людям, которые принимают решения о социальной политике, одну вещь: годы проходят так быстро, что мы даже не замечаем, как приближаемся к пенсионному возрасту. Рано или поздно этого возраста достигнем и мы, так же как наши друзья, близкие и члены семей. Поэтому при разговоре о проблемах пенсионеров мы не должны ограничиваться только цифрами и возможностями бюджета. За этими цифрами стоят люди, которые на протяжении лет работали и растили семьи. Сегодня же они должны иметь возможность нормально жить на свою пенсию так, чтобы им не приходилось каждый день делать выбор между едой, лекарствами и коммунальными платежами», — пишет Каха Кахишвили в социальной сети.