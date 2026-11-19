Необходимость восстановления этого формата продиктована самой жизнью — У нас нет дипломатических отношений и политического диалога с Россией, однако существуют определённые экономические и торговые отношения, а также гуманитарные вопросы», — заявил председатель парламентского комитета по вопросам самоуправления Ираклий Кадагишвили, комментируя запланированную в Минске встречу специального представителя премьер-министра Грузии с заместителем министра иностранных дел России, а также критику оппозиции.

По его словам, власти действуют исключительно исходя из национальных интересов страны, а критике оппозиции «грош цена».

«Как вам известно, этот формат существует уже десятилетиями и имеет своё значение. Если не ошибаюсь, на протяжении полутора лет этот формат был приостановлен, однако сегодня необходимость его восстановления продиктована самой жизнью. Как вам известно, у нас нет дипломатических отношений и политического диалога с Россией, однако существуют определённые экономические и торговые отношения, есть гуманитарные вопросы. Поэтому, конечно, возобновление диалога в этом направлении очень важно, поскольку существует множество практических вопросов, которые необходимо решить.

Что касается негативного отношения оппозиции, то понятно, что оппозиции ничего не нравится из того, что действительно может способствовать реализации национальных интересов Грузии. Я напомню тем представителям оппозиции, которые выступают с критикой, что их, так сказать, “президент, проигравший Грузию”, спустя неделю после окончания этой войны со всех трибун, в том числе с европейской трибуны, заявлял: “Я готов встретиться с Владимиром Путиным” — без каких-либо предварительных условий. Все хорошо помнят и его действия на границе. Поэтому их критике грош цена. Мы должны действовать исключительно исходя из национальных интересов Грузии и уделять меньше внимания заявлениям этой иностранной агентуры. Так считает и большинство населения Грузии», — заявил Кадагишвили.