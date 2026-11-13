В Грузии мы нашли доказательства отмывания российского капитала через криптовалюту — посол Великобритании
В Грузии существовали определенные доказательства перемещения российского капитала и отмывания денег посредством криптовалюты — об этом заявил посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд в интервью на телеканале BMG TV.
По пояснению посла, на фоне санкций, введенных Западом против России, российский капитал ищет новые пути в различных странах для перемещения незаконных финансовых потоков, в том числе используя криптовалюту. По его словам, подобные случаи были выявлены и в Центральной Азии, а определенные доказательства существуют и в Грузии.
«Из-за российских санкций российский капитал ищет пути выхода, отмывания денег, в основном с помощью криптовалюты. Мы видим, что это происходит в Центральной Азии. Мы также видели определенные доказательства этого в Грузии», — заявил Гарет Уорд.
По информации Гарета Уорда, Великобритания ввела санкции против ряда криптоплатформ, действующих в Грузии. Вместе с тем посол положительно оценивает меры, принятые властями Грузии против незарегистрированных криптосубъектов, включая применение штрафов и уголовного преследования.
Великобритания ввела санкции против трех зарегистрированных в Грузии криптокомпаний 26 мая 2026 года. Согласно заявлению правительства Соединенного Королевства, санкции затронули криптокомпании и незаконные финансовые сети, которые, по оценке британской стороны, Россия использует для обхода ограничений, введенных Великобританией.
Расширенный санкционный список включал компании, зарегистрированные в России, Великобритании, Кыргызстане, Объединенных Арабских Эмиратах, Панаме и Сальвадоре. По сведениям британского правительства, подсанкционные фирмы связаны с российской сетью криптообмена A7 Network.
В число попавших под санкции грузинских компаний входят AIFORY, ARVIX и RAPIRA. По данным Публичного реестра, компания AIFORY была зарегистрирована в 2023 году.
По оценке Гарета Уорда, странам следует проявлять особую осторожность, чтобы не допускать притока незаконных финансовых потоков и использования местной финансовой инфраструктуры для обхода санкций.
Посол также отметил, что, по оценке Великобритании, введенные против России санкции уже дали значительный финансовый эффект. По его словам, в результате санкций Россия лишилась доходов от нефти и газа на сумму более 450 миллиардов долларов США, что ограничивает возможности России по финансированию войны в Украине.
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