В Грузии мы нашли доказательства отмывания российского капитала через криптовалюту — посол Великобритании

В Грузии существовали определенные доказательства перемещения российского капитала и отмывания денег посредством криптовалюты — об этом заявил посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд в интервью на телеканале BMG TV.

По пояснению посла, на фоне санкций, введенных Западом против России, российский капитал ищет новые пути в различных странах для перемещения незаконных финансовых потоков, в том числе используя криптовалюту. По его словам, подобные случаи были выявлены и в Центральной Азии, а определенные доказательства существуют и в Грузии.

«Из-за российских санкций российский капитал ищет пути выхода, отмывания денег, в основном с помощью криптовалюты. Мы видим, что это происходит в Центральной Азии. Мы также видели определенные доказательства этого в Грузии», — заявил Гарет Уорд.

По информации Гарета Уорда, Великобритания ввела санкции против ряда криптоплатформ, действующих в Грузии. Вместе с тем посол положительно оценивает меры, принятые властями Грузии против незарегистрированных криптосубъектов, включая применение штрафов и уголовного преследования.