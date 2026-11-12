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Грузия Online
Экономика

Американский IT-гигант IBM может открыть технологический центр в Грузии

Одна из крупнейших технологических корпораций мира, американская IBM может открыть в Грузии собственный технологический и сервисный центр. Перспективы запуска проекта грузинская делегация обсудила со старшим вице-президентом компании Джонатаном Адашеком на полях глобальной конференции Web Summit 2026 в Лиссабоне.

В переговорах с грузинской стороны приняли участие заместитель министра экономики Ираклий Надареишвили, глава Агентства инноваций и технологий (GITA) Автандил Касрадзе и замглавы агентства «Производи в Грузии» Торнике Сулаберидзе.

По данным Минэкономики, помимо открытия центра, стороны обсудили сотрудничество по таким направлениям, как разработка и инженерия ПО, модернизация приложений и технподдержка, а также развитие цифровых навыков и человеческого капитала — в частности, партнерство GITA и грузинских вузов в рамках глобальной образовательной программы IBM SkillsBuild.

В ходе встречи представители Тбилиси презентовали корпорации местный инвестиционный климат и налоговые льготы, предусмотренные для фирм со статусом международной компании.

В качестве аргументов в пользу регионального IT-хаба грузинская сторона привела статистику роста отрасли:

экспорт IT-услуг из Грузии в 2025 году достиг $1,15 млрд, увеличившись на 67% по сравнению с предыдущим годом;
в стране уже работают более 170 международных IT-компаний;
доля сектора информационно-коммуникационных технологий (ICT) в экономике Грузии в первой половине 2026 года выросла до 8,9%.
Web Summit — одна из крупнейших и самых влиятельных технологических конференций в мире, которая ежегодно проходит в столице Португалии. В этом году форум собрал в Лиссабоне более 70 тысяч участников, свыше 2 600 стартапов, более тысячи инвесторов и 900 спикеров из 160 стран, включая топ-менеджеров ведущих мировых техногигантов, таких как Apple, Google, Meta, Cloudflare и самой IBM.

Грузия представлена на саммите национальным павильоном под эгидой GITA, а свои проекты на международной площадке презентуют шесть отобранных грузинских стартапов.

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