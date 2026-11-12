Американский IT-гигант IBM может открыть технологический центр в Грузии

Одна из крупнейших технологических корпораций мира, американская IBM может открыть в Грузии собственный технологический и сервисный центр. Перспективы запуска проекта грузинская делегация обсудила со старшим вице-президентом компании Джонатаном Адашеком на полях глобальной конференции Web Summit 2026 в Лиссабоне.

В переговорах с грузинской стороны приняли участие заместитель министра экономики Ираклий Надареишвили, глава Агентства инноваций и технологий (GITA) Автандил Касрадзе и замглавы агентства «Производи в Грузии» Торнике Сулаберидзе.

По данным Минэкономики, помимо открытия центра, стороны обсудили сотрудничество по таким направлениям, как разработка и инженерия ПО, модернизация приложений и технподдержка, а также развитие цифровых навыков и человеческого капитала — в частности, партнерство GITA и грузинских вузов в рамках глобальной образовательной программы IBM SkillsBuild.