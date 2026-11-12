В Болниси начался проект развития туризма и городской инфраструктуры

Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры начинает реализацию проекта по развитию туристической и городской инфраструктуры в городе Болниси.

Исполнительный директор фонда Георгий Шония вместе с заместителем директора Сандро Забахидзе, государственным представителем в регионе Квемо-Картли Илией Джалагания, депутатом парламента Грузии Давидом Шеразадишвили и мэром муниципалитета Болниси Замуром Читинава осмотрел территорию, на которой запланированы работы, и обсудил с представителями строительной компании этапы реализации проекта.

На встрече были определены работы, которые необходимо выполнить на первом этапе, и строительной компании даны соответствующие поручения.