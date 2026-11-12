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Грузия Online
Экономика

В Болниси начался проект развития туризма и городской инфраструктуры

Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры начинает реализацию проекта по развитию туристической и городской инфраструктуры в городе Болниси.

Исполнительный директор фонда Георгий Шония вместе с заместителем директора Сандро Забахидзе, государственным представителем в регионе Квемо-Картли Илией Джалагания, депутатом парламента Грузии Давидом Шеразадишвили и мэром муниципалитета Болниси Замуром Читинава осмотрел территорию, на которой запланированы работы, и обсудил с представителями строительной компании этапы реализации проекта.

На встрече были определены работы, которые необходимо выполнить на первом этапе, и строительной компании даны соответствующие поручения.

Проект предусматривает реабилитацию исторического района Болниси, немецкого поселения, объектов культурного наследия и центрального парка.

В парке обустроят спортивные, рекреационные и культурные зоны, детские площадки, пешеходные и велосипедные дорожки. Также будет обновлён мемориал 9 апреля.

В рамках проекта особое внимание будет уделено развитию культурного и винного туризма, восстановлению исторических немецких винных погребов и объединению объектов культурного наследия в единый туристический маршрут.

Планируется обновление зданий и сооружений, улиц и пешеходной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств. В результате будет сохранён исторический облик Болниси и укреплён туристический потенциал города.

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