В Болниси начался проект развития туризма и городской инфраструктуры
Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры начинает реализацию проекта по развитию туристической и городской инфраструктуры в городе Болниси.
Исполнительный директор фонда Георгий Шония вместе с заместителем директора Сандро Забахидзе, государственным представителем в регионе Квемо-Картли Илией Джалагания, депутатом парламента Грузии Давидом Шеразадишвили и мэром муниципалитета Болниси Замуром Читинава осмотрел территорию, на которой запланированы работы, и обсудил с представителями строительной компании этапы реализации проекта.
На встрече были определены работы, которые необходимо выполнить на первом этапе, и строительной компании даны соответствующие поручения.
Проект предусматривает реабилитацию исторического района Болниси, немецкого поселения, объектов культурного наследия и центрального парка.
В парке обустроят спортивные, рекреационные и культурные зоны, детские площадки, пешеходные и велосипедные дорожки. Также будет обновлён мемориал 9 апреля.
В рамках проекта особое внимание будет уделено развитию культурного и винного туризма, восстановлению исторических немецких винных погребов и объединению объектов культурного наследия в единый туристический маршрут.
Планируется обновление зданий и сооружений, улиц и пешеходной инфраструктуры, а также благоустройство общественных пространств. В результате будет сохранён исторический облик Болниси и укреплён туристический потенциал города.
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