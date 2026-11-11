Квижинадзе: 70 процентов дополнительных средств государственного бюджета расходуются на социальные нужды

70 процентов дополнительных средств государственного бюджета расходуются на социальные нужды, – заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе на пленарном заседании, в ходе которого обсуждался переработанный вариант проекта государственного бюджета на 2027 год.

Паата Квижинадзе пояснил, на что и как будут потрачены увеличенные бюджетные средства. По его словам, если бы не высокий экономический рост, увеличение бюджета было бы невозможно.

«По сравнению с 2026 годом государственный бюджет увеличивается на 3,2 миллиарда лари, если не учитывать рефинансирование еврооблигаций. Часто спрашивают, что нам дает этот экономический рост. Именно в результате экономического роста бюджет увеличился на 3 миллиарда 200 миллионов лари. Если бы не было экономического роста, Грузия оказалась бы в той же ситуации, что и сейчас во Франции и многих европейских странах.