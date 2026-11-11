Квижинадзе: 70 процентов дополнительных средств государственного бюджета расходуются на социальные нужды
70 процентов дополнительных средств государственного бюджета расходуются на социальные нужды, – заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе на пленарном заседании, в ходе которого обсуждался переработанный вариант проекта государственного бюджета на 2027 год.
Паата Квижинадзе пояснил, на что и как будут потрачены увеличенные бюджетные средства. По его словам, если бы не высокий экономический рост, увеличение бюджета было бы невозможно.
«По сравнению с 2026 годом государственный бюджет увеличивается на 3,2 миллиарда лари, если не учитывать рефинансирование еврооблигаций. Часто спрашивают, что нам дает этот экономический рост. Именно в результате экономического роста бюджет увеличился на 3 миллиарда 200 миллионов лари. Если бы не было экономического роста, Грузия оказалась бы в той же ситуации, что и сейчас во Франции и многих европейских странах.
В бюджете на 2027 год средства на социальные расходы распределяются следующим образом: пенсии – 685 миллионов лари; выплаты лицам с ограниченными возможностями, уравненными с пенсионерами, пенсии жителям высокогорных районов и накопительная пенсионная система – 60 миллионов лари. Всего на пенсии выделено 834 миллиона лари. Что касается заработной платы, то увеличение в государственном секторе составляет 700 миллионов лари. Это увеличение коснется в основном силовиков, врачей, учителей и так далее. 155 миллионов лари будет потрачено на помощь внутренне перемещенным лицам, на программы здравоохранения будет выделено 243 миллиона лари, на помощь пожилым людям и детям – 34,5 миллиона лари. В общей сложности на эти направления будет потрачено более 1 миллиарда 965 миллионов лари.
Кроме того, на социальное направление будут направлены и другие средства. Например, на строительство больниц будет выделено 65 миллионов лари, на высшее образование – 70 миллионов лари, на развитие спорта и инфраструктуры – 165 миллионов лари. Это дополнительные 300 миллионов лари.
Примерно 70 процентов дополнительных бюджетных средств будет напрямую направлено непосредственно на социальные сферы. Оставшиеся 30 процентов будут распределены на другие общественные нужды. Например, на развитие железных дорог будет выделено 250 миллионов лари, на содержание и улучшение дорожной инфраструктуры – 133 миллиона лари, на сельскохозяйственные программы – 70 миллионов лари, на мелиорацию земель – 70 миллионов лари, на разведку и разработку газовых месторождений – 90,3 миллиона лари», – заявил председатель финансово-бюджетного комитета.
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