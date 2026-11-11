В формате пленарного заседания парламента Грузии депутаты приступили к рассмотрению проекта госбюджета Грузии на 2027 год

Согласно переработанному варианту проекта бюджета на 2027 год, объём налоговых поступлений определён в размере 29 млрд 875 млн лари, что на 355 млн лари больше по сравнению с первоначальным вариантом проекта. По ряду направлений увеличивается объём расходов.

Это скорректированный вариант проекта бюджета, представленный для второго чтения. С документом депутатов знакомит министр финансов Лаша Хуцишвили. После завершения сегодняшнего обсуждения правительство вновь отзовёт документ. Окончательную версию государственного бюджета на 2027 год парламент утвердит в декабре.

Парламент рассматривает проект государственного бюджета на 2027 год в формате пленарного заседания.

Согласно главному финансовому документу, прогноз реального экономического роста на 2027 год составляет 5,0%. В последующие годы планируется рост в пределах 5,2–5,3%.

Номинальный валовой внутренний продукт в 2027 году увеличится на 8,9% и составит 126,4 млрд лари. В последующие годы средний прогнозируемый рост составляет 8,5%, а к 2030 году показатель превысит 161 млрд лари.

В пересчёте на душу населения показатель валового внутреннего продукта к концу 2027 года превысит 12 тыс. долларов, а к 2030 году — 15 тыс. долларов.

По информации Министерства финансов, в следующем году инфляция будет демонстрировать тенденцию к снижению и к концу года вернётся к целевому показателю — 3,0%. Дефицит текущего счёта в 2027 году составит 2,6%, а в последующие годы снизится до 3,6%.

Дефицит бюджета на 2027 год запланирован на уровне 2,5% валового внутреннего продукта. В последующие годы ожидается незначительное снижение этого показателя — до 2,2%. Государственный долг в 2027 году составит 31,1% ВВП, а в последующие годы сохранит тенденцию к незначительному сокращению.

Налоговые поступления консолидированного бюджета на 2027 год запланированы в размере 29,9 млрд лари, а к 2030 году увеличатся до 38 млрд лари. Общий объём поступлений консолидированного бюджета составит 38 млрд 363 млн лари, что на 2 млрд 370 млн лари превышает прогнозируемый показатель 2026 года.

Более 87% совокупных поступлений составляют доходы, объем которых превышает 33 млрд 565 млн лари. По сравнению с прогнозируемым показателем текущего года эта сумма увеличена на 1 млрд 837 млн лари.

Объем налоговых поступлений на 2027 год определен в размере 29 млрд 875 млн лари, что на 2 млрд 25 млн лари превышает прогнозируемый показатель текущего года. По сравнению с первоначальным вариантом проекта этот показатель увеличен на 355 млн лари.

В течение следующего года прогнозируется возврат излишне уплаченных налогов на общую сумму более 3 млрд 200 млн лари.

Расходная часть бюджета на 2027 год запланирована в размере 38 млрд 243 млн лари, что на 2 млрд 263 млн лари превышает прогнозируемый показатель текущего года.

Из общей суммы расходов на 2027 год 26 млрд 216 млн лари будет направлено на финансирование текущих расходов (за исключением процентных расходов), что на 2 млрд лари превышает прогнозируемый показатель 2026 года.

Ко второму рассмотрению проекта бюджета на 2027 год текущие расходы были увеличены преимущественно по следующим направлениям:

Расходы на здравоохранение и социальную сферу увеличены более чем на 1 млрд лари, в том числе:

Расходы на пенсионное обеспечение населения увеличены на 685 млн лари. В соответствии с формулой индексации пенсии лиц в возрасте 70 лет и старше повышаются на 60 лари и составят 555 лари.

Для получателей пенсий в возрасте до 70 лет повышение составит 45 лари вместо предусмотренных предыдущей версией проекта 20 лари, а размер пенсии достигнет 415 лари.

Для пенсионеров, проживающих в высокогорных населенных пунктах, предусмотрены надбавки в размере 20%.

В связи с повышением пенсий лицам младше 70 лет на сумму, превышающую предусмотренную законом индексацию, бюджет программы дополнительно увеличен на 130 млн лари.

В соответствии с индексацией и повышением пенсий увеличиваются и социальные выплаты лицам с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели дополнительно выделен 81 млн лари (по сравнению с предыдущей версией дополнительно выделено 21 млн лари).

Финансирование программ здравоохранения увеличено до 243 млн лари (по сравнению с предыдущей версией дополнительно выделено до 118 млн лари). В рамках этой суммы предусмотрено повышение заработной платы сотрудников скорой помощи, а также сельских врачей и медсестер.

Финансирование программы социальной реабилитации и ухода за детьми увеличено более чем на 34 млн лари. Финансирование накопительной пенсионной системы увеличено на 60 млн лари.

Расходы на образование увеличены на 450 млн лари. В рамках этого повышения предусмотрено увеличение заработной платы учителей государственных школ, их административного персонала, а также сотрудников детских садов. Кроме того, предусмотрено финансирование бесплатного обучения в государственных университетах в рамках реформы высшего образования.

По информации Министерства финансов, с учетом роста заработной платы в частном секторе за последние четыре квартала базовый должностной оклад повышается на 8,4%. Фонд оплаты труда увеличивается на 468 млн лари.

Финансирование спортивных федераций увеличено на 70 млн лари.

В следующем году из консолидированного бюджета на финансирование капитальных расходов будет направлено более 8 млрд 400 млн лари, что почти на 1 млрд 200 млн лари превышает прогнозируемый показатель текущего года.

В рамках указанной суммы более 2 млрд 800 млн лари будет направлено на улучшение муниципальной инфраструктуры. На развитие дорожной инфраструктуры выделено до 1 млрд 382 млн лари, в том числе 773 млн лари предусмотрено на строительство скоростных автомагистралей. На финансирование капитальных расходов в сфере образования предусмотрено 830 млн лари. На проекты водоснабжения и водоотведения будет направлено 350 млн лари. Кроме того, уже в текущем году Объединенной компании водоснабжения дополнительно выделят 280 млн лари, в рамках которых работы будут проводиться в течение 2027 года.

На улучшение энергетической инфраструктуры выделено 230 млн лари, в том числе предусмотрено строительство накопителей энергии. Для возобновления работ по газификации регионов уже в текущем году будет выделено 55 млн лари, в рамках которых работы будут проводиться в 2027 году.

На строительство и реабилитацию спортивной инфраструктуры будет направлено 310 млн лари.

На развитие туристической инфраструктуры выделено 100 млн лари. Кроме того, для развития горных курортов на проведение работ в 2027 году уже в текущем году будет выделено более 80 млн лари.

На финансирование проектов по обеспечению жильем вынужденно перемещенных лиц и мигрантов выделено 408 млн лари, что на 140 млн лари больше по сравнению с предыдущим проектом бюджета. Как пояснили в Министерстве финансов, выделение дополнительных средств связано с новой правительственной инициативой, в рамках которой осуществляется выплата компенсаций за жилые дома вынужденно перемещенных лиц. На эти цели в текущем году будет направлено более 100 млн лари.

На улучшение инфраструктуры здравоохранения предусмотрено 142,5 млн лари.

На проекты по модернизации мелиоративных систем из бюджета 2027 года выделено 85 млн лари, а в текущем году дополнительно будет выделено 70 млн лари. На реализацию проектов в сфере управления твёрдыми отходами в следующем году будет направлено в общей сложности более 110 млн лари.

Капитальные расходы, запланированные по направлениям полиции, государственной безопасности и обороны, составляют 882 млн лари.

На увеличение пропускной способности Грузинской железной дороги будет направлено 250 млн лари, а финансирование проекта модернизации Тбилисского метрополитена составит 125 млн лари.

В рамках проекта по обеспечению сёл интернетом на строительство оптоволоконной сети будет направлено 107 млн лари. Прочие капитальные расходы в общей сложности составят 303 млн лари.