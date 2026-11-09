Молдова полностью прекратила импорт российского газа
Молдова полностью прекратила закупку российского природного газа и углубила интеграцию с европейской энергосистемой.
Президент страны Майя Санду заявила, что государство больше не покупает российский ресурс и планирует расширить импорт электроэнергии из Европы.
Примечательно, что данному заявлению предшествовало официальное открытие высоковольтной линии электропередачи Вулканешты — Кишинев, состоявшееся 8 ноября.
Инфраструктура протяженностью около 157 километров соединяет южную часть страны со столицей и создает дополнительный маршрут для получения электроэнергии из Румынии.
По разъяснению Санду, Москва на протяжении десятилетий использовала энергетику в качестве оружия шантажа, новый же маршрут снизит риски перебоев в снабжении. Президент подчеркнула, что больше никто не сможет шантажировать Молдову прекращением энергоснабжения или отключением отопления.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что данная инфраструктура является важным шагом, предпринятым для преодоления зависимости Кишинева от российских энергоресурсов.
Примечательно, что параллельно с достигнутым результатом Молдова продолжает углублять энергетические связи с Румынией. Официальный Кишинев планирует строительство еще двух линий электропередачи: Бельцы — Сучава и Страшены — Гутинаш.
К слову, значительную часть потребностей Молдовы в электроэнергии на протяжении лет обеспечивала Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье. Новая инфраструктура существенно снизит зависимость Кишинева от этого объекта.
Ещё в разделе «Экономика» Все →
Турция и Россия стали главными направлениями поездок жителей Грузии
В третьем квартале 2026 года жители Грузии совершили 813,7 тысячи выездов за рубеж. Это на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При…
В 2027 году бюджет Аджарии составит 1.05 миллиарда лари
В 2027 году бюджет Автономной Республики Аджария запланирован в объеме 1.059 млрд лари. По данным Министерства финансов и экономики Аджарии, по…
Стройматериалы и электрика онлайн: как в Тбилиси меняется закупка для объектов
Ещё пять лет назад прораб в Тбилиси закупал материалы по одной схеме: объехать три-четыре рынка, сравнить цены на месте, договориться о доставке с…
Доходы госбюджета на 2026 год увеличиваются на 1 136.7 млн лари
Доходы бюджета на 2026 год увеличиваются на 1 136,7 млн лари и составят 30 858,0 млн лари. Согласно представленным правительством в парламент…
Комитет парламента Грузии одобрил разрешение миробанкам выдачу кредитов в валюте
Комитет парламента Грузии по экономическим вопросам поддержал законодательный пакет, одно из нововведений которого предусматривает отмену…
Глава НБГ прогнозирует снижение инфляции в случае урегулирования ситуации на Ближнем Востоке
Если в ближайшие месяцы конфликт на Ближнем Востоке пойдёт на спад, а вызванное им инфляционное давление будет постепенно ослабевать, среднегодовая…