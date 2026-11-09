Президент страны Майя Санду заявила, что государство больше не покупает российский ресурс и планирует расширить импорт электроэнергии из Европы.

Молдова полностью прекратила закупку российского природного газа и углубила интеграцию с европейской энергосистемой.

Инфраструктура протяженностью около 157 километров соединяет южную часть страны со столицей и создает дополнительный маршрут для получения электроэнергии из Румынии.

По разъяснению Санду, Москва на протяжении десятилетий использовала энергетику в качестве оружия шантажа, новый же маршрут снизит риски перебоев в снабжении. Президент подчеркнула, что больше никто не сможет шантажировать Молдову прекращением энергоснабжения или отключением отопления.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что данная инфраструктура является важным шагом, предпринятым для преодоления зависимости Кишинева от российских энергоресурсов.

Примечательно, что параллельно с достигнутым результатом Молдова продолжает углублять энергетические связи с Румынией. Официальный Кишинев планирует строительство еще двух линий электропередачи: Бельцы — Сучава и Страшены — Гутинаш.

К слову, значительную часть потребностей Молдовы в электроэнергии на протяжении лет обеспечивала Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье. Новая инфраструктура существенно снизит зависимость Кишинева от этого объекта.