Глава НБГ прогнозирует снижение инфляции в случае урегулирования ситуации на Ближнем Востоке

Если в ближайшие месяцы конфликт на Ближнем Востоке пойдёт на спад, а вызванное им инфляционное давление будет постепенно ослабевать, среднегодовая инфляция в текущем году составит 5,4%, а в 2027 году – 3,5%. Об этом заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава, представляя на заседании парламентского комитета по финансово-бюджетным вопросам проект основных направлений денежно-кредитной и валютной политики на 2027–2029 годы.

По её объяснению, согласно обновлённому базовому сценарию Национального банка, при прочих равных условиях в следующем году инфляция начнёт снижаться и со второй половины 2027 года приблизится к целевому показателю в 3%.

Натия Турнава отметила, что ожидаемая динамика инфляции будет в значительной степени зависеть от событий в мире, особенно от цен на энергоресурсы на международных рынках. Соответственно, прогноз основан на предположении о стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и постепенном ослаблении инфляционного давления, вызванного конфликтом.