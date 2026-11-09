Глава НБГ прогнозирует снижение инфляции в случае урегулирования ситуации на Ближнем Востоке
Если в ближайшие месяцы конфликт на Ближнем Востоке пойдёт на спад, а вызванное им инфляционное давление будет постепенно ослабевать, среднегодовая инфляция в текущем году составит 5,4%, а в 2027 году – 3,5%. Об этом заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава, представляя на заседании парламентского комитета по финансово-бюджетным вопросам проект основных направлений денежно-кредитной и валютной политики на 2027–2029 годы.
По её объяснению, согласно обновлённому базовому сценарию Национального банка, при прочих равных условиях в следующем году инфляция начнёт снижаться и со второй половины 2027 года приблизится к целевому показателю в 3%.
Натия Турнава отметила, что ожидаемая динамика инфляции будет в значительной степени зависеть от событий в мире, особенно от цен на энергоресурсы на международных рынках. Соответственно, прогноз основан на предположении о стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и постепенном ослаблении инфляционного давления, вызванного конфликтом.
При этом президент Национального банка подчеркнула, что неопределённость в этом направлении по-прежнему высока, а инфляционные риски остаются острыми.
По словам главы Национального банка, если влияние внешних шоков отразится на инфляционных ожиданиях и усилится риск возникновения вторичных эффектов, Национальный банк готов дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику.
«Наша цель заключается в том, чтобы после исчерпания воздействия внешних шоков инфляция быстро вернулась к целевому показателю», – отметила Натия Турнава.
По её словам, после того как наметится тенденция возвращения инфляции к целевому показателю, Национальный банк получит возможность постепенно снижать ставку денежно-кредитной политики и довести её до нейтрального уровня.
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