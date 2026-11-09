Международные резервы достигли исторического максимума в 8,25 миллиарда долларов — Турнава

“За первые девять месяцев 2026 года объём чистых покупок иностранной валюты Национальным банком Грузии составил 3,37 млрд долларов США, что уже превышает общий показатель за весь 2025 год”, – заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава, представляя на заседании парламентского комитета по финансово-бюджетным вопросам проект основных направлений денежно-кредитной и валютной политики на 2027–2029 годы.

По её информации, благоприятные условия на валютном рынке позволили нарастить международные резервы страны. В 2025 году чистые покупки иностранной валюты Национальным банком составили 2,4 млрд долларов США, а за первые девять месяцев 2026 года этот показатель достиг 3,37 млрд долларов. В результате по состоянию на октябрь 2026 года международные резервы Грузии достигли исторического максимума – 8,25 млрд долларов США. При этом показатель адекватности резервов Международного валютного фонда (ARA) составил 130%.

По словам Натии Турнава, международные валютные резервы являются важной гарантией макроэкономической стабильности страны и её устойчивости к внешним шокам. Соответственно, Национальный банк последовательно продолжает политику пополнения резервов и эффективного управления ими.