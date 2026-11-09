Международные резервы достигли исторического максимума в 8,25 миллиарда долларов — Турнава
“За первые девять месяцев 2026 года объём чистых покупок иностранной валюты Национальным банком Грузии составил 3,37 млрд долларов США, что уже превышает общий показатель за весь 2025 год”, – заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава, представляя на заседании парламентского комитета по финансово-бюджетным вопросам проект основных направлений денежно-кредитной и валютной политики на 2027–2029 годы.
По её информации, благоприятные условия на валютном рынке позволили нарастить международные резервы страны. В 2025 году чистые покупки иностранной валюты Национальным банком составили 2,4 млрд долларов США, а за первые девять месяцев 2026 года этот показатель достиг 3,37 млрд долларов. В результате по состоянию на октябрь 2026 года международные резервы Грузии достигли исторического максимума – 8,25 млрд долларов США. При этом показатель адекватности резервов Международного валютного фонда (ARA) составил 130%.
По словам Натии Турнава, международные валютные резервы являются важной гарантией макроэкономической стабильности страны и её устойчивости к внешним шокам. Соответственно, Национальный банк последовательно продолжает политику пополнения резервов и эффективного управления ими.
«В целях эффективного управления резервами и их диверсификации в 2024 году Национальный банк включил монетарное золото в состав международных резервных активов. В рамках этой стратегии в 2026 году дополнительно было приобретено монетарное золото на общую сумму 500 млн долларов США. В результате по состоянию на октябрь стоимость монетарного золота Национального банка составила 1 365,4 млн долларов США, что составляет 16,6% от общего объёма международных резервов.
Кроме того, была расширена валютная диверсификация резервных активов. В частности, в состав международных резервов был включён британский фунт стерлингов, а объём активов в китайских юанях и евро увеличился.
По разъяснению президента Национального банка, увеличение доли монетарного золота и других валют служит диверсификации резервов, защите от глобальных инфляционных рисков и сохранению их покупательной способности», – говорится в информации Национального банка Грузии.
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