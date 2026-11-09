Грузинское вино получит трёхуровневую защиту от подделок
С 1 февраля 2027 года в Грузии вводится обязательная цифровая маркировка вина. Новая система призвана защитить рынок от контрафакта, повысить прозрачность производства и дать покупателям возможность самостоятельно проверять подлинность продукции.
Решение предусматривает трёхуровневую защиту каждой марки. Она будет включать видимый элемент с символикой Национального агентства вина, скрытый компонент для проверки специальным оборудованием и криминалистическую метку, позволяющую экспертам устанавливать подлинность с помощью химического и молекулярного анализа.
Сами марки изготовят из саморазрушающегося материала: снять их и перенести на другую бутылку без повреждения защитных элементов будет невозможно.
На каждой марке разместят QR-код. После сканирования покупатель сможет получить сведения о производителе, категории и названии вина, номере партии, сертификате соответствия и статусе продукции в государственной электронной системе.
Требования распространятся не только на бутилированное, но и на разливное вино. В последнем случае маркировке подлежат цистерны и стационарные ёмкости для хранения и транспортировки напитка.
Предварительная стоимость марки составит около 10 тетри за бутылку. Окончательный тариф власти должны утвердить до 1 февраля 2027 года. Для небольших винодельческих хозяйств и традиционных погребов марани обещают предусмотреть льготные условия.
Для грузинского виноделия это не просто очередное требование регулятора. Подделки и сомнительное происхождение продукции напрямую влияют на международную репутацию страны и доверие к её главному экспортному продукту. Новая система должна усложнить работу производителей контрафакта и одновременно повысить ответственность легального бизнеса.
Однако эффективность реформы будет зависеть не только от технологий, но и от того, насколько доступной окажется маркировка для небольших виноделен. Важно, чтобы борьба с подделками не стала дополнительным финансовым барьером для традиционных производителей.
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