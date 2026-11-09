Между грузинским Агентством инвестиций и китайским JD.com подписан меморандум о взаимопонимании
Между юридическим лицом публичного права (ЮЛПП) «Агентство инвестиций» Министерства экономики и устойчивого развития Грузии и одной из крупнейших китайских компаний в сфере электронной коммерции JD.com был подписан меморандум о взаимопонимании (MoU). Информацию распространяет Агентство инвестиций.
В рамках Китайской международной импортной выставки (CIIE 2026) документ подписали председатель Агентства инвестиций Грузии Михаил Хидурели и руководитель импортного направления JD.com Ань Нин.
По информации ведомства, сотрудничество направлено на содействие популяризации грузинской продукции на рынке Китая, развитие деловых связей между грузинскими производителями и китайским сектором электронной коммерции, а также на расширение экспортных возможностей.
«По заявлению председателя Агентства инвестиций Грузии Михаила Хидурели, сотрудничество с международными платформами электронной коммерции является важным направлением роста экспортного потенциала грузинской продукции.
По его словам, Китай представляет собой значимый экспортный рынок для грузинской продукции, а сотрудничество с JD.com создает грузинским производителям новые возможности для расширения доступа к китайским потребителям. Михаил Хидурели отмечает, что цель агентства заключается в содействии росту узнаваемости грузинской продукции, поиске новых торговых партнеров и развитии долгосрочных бизнес-отношений», — говорится в пресс-релизе, распространенном Агентством инвестиций.
По их же данным, JD.com является одной из ведущих платформ электронной коммерции в Китае, предлагающей потребителям широкий ассортимент продукции. «Сотрудничество с компанией особенно важно для грузинского бизнеса с точки зрения доступа к масштабному потребительскому рынку Китая и развития возможностей онлайн-продаж продукции», — отмечают в Агентстве инвестиций.
По информации ведомства, меморандум был оформлен в ходе грузино-китайских B2B-встреч, организованных Агентством инвестиций в рамках CIIE 2026. Данный формат в этом году впервые был добавлен в программу участия Грузии в выставке и предоставил грузинским производителям возможность проведения прямых встреч с китайскими импортерами, дистрибьюторами и торговыми компаниями.
При организации и софинансировании Агентства инвестиций, Грузия представлена на CIIE 2026 37 грузинскими компаниями и тремя тематическими павильонами. Страна принимает участие в выставке в девятый раз. Мероприятие проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября.
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