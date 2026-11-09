Бюджет 2026 года меняется — каким министерствам увеличивают финансирование?

Министерство финансов представило парламенту проект корректировки бюджета на 2026 год. Согласно документу, совокупное финансирование министерств достигнет 31.4 миллиарда лари, что на 481 миллион лари больше по сравнению с действующим бюджетом. Как отмечается в пояснительной записке, в большей степени — на 877 миллионов лари — вырастут доходы бюджета, что в основном связано с увеличением налоговых поступлений на 690 миллионов лари, а также с направлением в бюджет дополнительных 230 миллионов лари из прибыли Национального банка Грузии.

Что касается расходов, наибольший рост — на 417 миллионов лари — зафиксирован по финансированию Министерства экономики. Из этой суммы 125 миллионов лари представляют собой финансирование, выделяемое в конце 2026 года на строительство глубоководного порта Анаклия. В документе указано, что освоение этого финансирования произойдет в 2027 году, однако выдача финансовых ресурсов осуществлена из бюджета 2026 года. Еще одно направление, по которому средства будут выделены в конце 2026 года, связано с предоставлением специального финансирования Корпорации нефти и газа Грузии, находящейся в финансовом затруднении: государственный бюджет выделит корпорации до конца года 180 миллионов лари, из которых 100 миллионов лари составит кредит, а 80 миллионов лари — субсидия.

На втором месте по росту бюджета находится Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства, ассигнования которого увеличиваются на 353 миллиона лари. Рост в основном связан с масштабным субсидированием ртвели (сбора урожая винограда) 2026 года, бюджет которого увеличивается на 170 миллионов лари и суммарно достигнет 250 миллионов лари. На проведение мелиоративных работ компании, находящейся в подчинении министерства, выделяется 110 миллионов лари, а на направление управления твердыми отходами — дополнительно 40 миллионов лари.

Бюджет Министерства здравоохранения увеличивается на 50 миллионов лари, что связано с разовой акцией, которую правительство предложило вынужденно перемещенным лицам (ВПЛ) в этом году. Речь идет о предоставлении единовременной финансовой компенсации в размере 10 000 лари на члена семьи в обмен на отказ от претензий на обеспечение жильем в будущем. Участие в программе является добровольным.