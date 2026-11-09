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Экономика

Комитет парламента Грузии одобрил разрешение миробанкам выдачу кредитов в валюте

Комитет парламента Грузии по экономическим вопросам поддержал законодательный пакет, одно из нововведений которого предусматривает отмену ограничения, согласно которому микробанки могут выдавать кредиты только в национальной валюте. Проект также предусматривает увеличение максимального совокупного размера кредитов и других обязательств, выданных одному заемщику или группе взаимосвязанных заемщиков, с 1 миллиона до 2 миллионов лари.

По инициативе депутатов «Грузинской мечты» изменения вносятся в законы «О деятельности коммерческих банков» и «О деятельности микробанков». Законодательный пакет парламентского большинства сегодня, помимо комитета по экономическим вопросам, рассмотрит также комитет по финансово-бюджетным вопросам, после чего вопрос будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания.

По пояснению инициаторов, отмена ограничения, согласно которому микробанки могут выдавать кредиты только в национальной валюте, повысит их конкурентоспособность. Вместе с тем, как было отмечено на заседании комитета, в случае принятия изменений микробанки будут подпадать под те же правила регулирования, которые установлены в отношении займов/банковских кредитов, выдаваемых кредитными организациями в национальной и иностранной валютах.

«Средства, привлекаемые микробанками, в основном номинированы в иностранной валюте, тогда как право выдавать кредиты у них есть только в национальной валюте. Микробанки в значительной степени зависят от инструментов хеджирования и ставок по ним, поставщиками которых преимущественно являются коммерческие банки. Это, в свою очередь, негативно отражается на стоимости/процентной ставке кредитных продуктов.

Предусмотренные законопроектом изменения позволят микробанкам выдавать привлеченные средства в иностранной валюте в виде кредитов также в иностранной валюте, что, предположительно, с одной стороны, снизит валютные риски микробанков, а с другой — повысит их конкурентоспособность, в том числе в части стоимости/процентной ставки кредитных продуктов», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторами и инициаторами проекта являются депутаты «Грузинской мечты»: Шота Берекашвили, Паата Квижинадзе, Георгий Барвенашвили, Леван Мачавариани, Торнике Берекашвили и Антон Оболашвили.

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