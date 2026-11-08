Квривишвили: Средний коридор — одно из важных направлений сотрудничества между Грузией и Китаем
Средний коридор — одно из важных направлений сотрудничества между Грузией и Китаем, как надежный транзитный коридор, связывающий Китай и Европу, — об этом заявила вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили на встрече с представителями бизнес-сообщества Грузии и Китая.
Мариам Квривишвили присутствовала на встрече вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и вице-президентом Китайской Народной Республики Хань Чжэном.
Выступая на мероприятии, организованном Торгово-промышленной палатой Грузии, министр экономики также акцентировала внимание на ключевой роли глубоководного порта Анаклия в контексте Среднего коридора.
«В этом контексте особое значение придается глубоководному порту Анаклия, который станет воротами Среднего коридора в Черное море и сыграет важную стратегическую роль в торговле между Китаем, Центральной Азией и Европой», — отметила Мариам Квривишвили.
Кроме того, вице-премьер подчеркнула значительный прогресс и в направлении авиасообщения между Грузией и Китаем.
«В июле к рейсу Урумчи — Тбилиси добавился прямой рейс Шанхай — Тбилиси. Я рада, что на основе соглашения, достигнутого с авиакомпанией China Eastern в рамках моего последнего визита, с 2027 года частота этих полётов увеличится с 3 до 5 раз в неделю, что ещё больше будет способствовать развитию межчеловеческих связей, туризма, деловых контактов и экономического сотрудничества», — заявила Мариам Квривишвили.
По словам министра экономики, стороны также активно работают над возможностью запуска прямых авиарейсов из Пекина, Гуанчжоу и Чэнду.
Ещё в разделе «Экономика» Все →
Хан Чжэн: Мы готовы закупать больше высококачественной грузинской продукции
В последние годы масштабы торговых отношений между Китаем и Грузией стабильно растут, а области инвестиционного сотрудничества постоянно расширяются,…
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и вице-президент Китая встретились с представителями деловых кругов двух стран
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и вице-президент Китайской Народной Республики Хань Чжэн встретились с представителями деловых кругов Грузии…
Грузия представлена тремя тематическими павильонами на международной выставке в Китае
“Шанхайская международная выставка импорта традиционно представляет собой важнейшую платформу для грузинских экспортёров, позволяющую увеличить…
Более высокий тариф на природный газ может быть установлен для семей с высоким потреблением — глава GNERC
По заявлению председателя НКРЭГ Давида Нармания, для домохозяйств с высоким уровнем потребления, которые «состоятельны» и используют природный газ…
Вице-премьер Грузии обсудила с руководством Китая развитие торгово-экономического сотрудничества
В рамках рабочего визита в Китай вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили встретилась с вице-премьером…
Банкомат как часть экосистемы: Octobank рассказал в Тбилиси, как объединить процессинг и цифровые платежи
Узбекистанский Octobank представил свою модель единой платежной инфраструктуры на международном форуме Fusion Georgia 2026: Banking & Retail…