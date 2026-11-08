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Экономика

Квривишвили: Средний коридор — одно из важных направлений сотрудничества между Грузией и Китаем

Средний коридор — одно из важных направлений сотрудничества между Грузией и Китаем, как надежный транзитный коридор, связывающий Китай и Европу, — об этом заявила вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили на встрече с представителями бизнес-сообщества Грузии и Китая.

Мариам Квривишвили присутствовала на встрече вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и вице-президентом Китайской Народной Республики Хань Чжэном.

Выступая на мероприятии, организованном Торгово-промышленной палатой Грузии, министр экономики также акцентировала внимание на ключевой роли глубоководного порта Анаклия в контексте Среднего коридора.

«В этом контексте особое значение придается глубоководному порту Анаклия, который станет воротами Среднего коридора в Черное море и сыграет важную стратегическую роль в торговле между Китаем, Центральной Азией и Европой», — отметила Мариам Квривишвили.

Кроме того, вице-премьер подчеркнула значительный прогресс и в направлении авиасообщения между Грузией и Китаем.

«В июле к рейсу Урумчи — Тбилиси добавился прямой рейс Шанхай — Тбилиси. Я рада, что на основе соглашения, достигнутого с авиакомпанией China Eastern в рамках моего последнего визита, с 2027 года частота этих полётов увеличится с 3 до 5 раз в неделю, что ещё больше будет способствовать развитию межчеловеческих связей, туризма, деловых контактов и экономического сотрудничества», — заявила Мариам Квривишвили.

По словам министра экономики, стороны также активно работают над возможностью запуска прямых авиарейсов из Пекина, Гуанчжоу и Чэнду.

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