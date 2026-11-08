Квривишвили: Средний коридор — одно из важных направлений сотрудничества между Грузией и Китаем

Средний коридор — одно из важных направлений сотрудничества между Грузией и Китаем, как надежный транзитный коридор, связывающий Китай и Европу, — об этом заявила вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили на встрече с представителями бизнес-сообщества Грузии и Китая.

Мариам Квривишвили присутствовала на встрече вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и вице-президентом Китайской Народной Республики Хань Чжэном.

Выступая на мероприятии, организованном Торгово-промышленной палатой Грузии, министр экономики также акцентировала внимание на ключевой роли глубоководного порта Анаклия в контексте Среднего коридора.