Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и вице-президент Китая встретились с представителями деловых кругов двух стран
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и вице-президент Китайской Народной Республики Хань Чжэн встретились с представителями деловых кругов Грузии и Китая.
Официальный прием, организованный Торгово-промышленной палатой Грузии, был посвящен всеобъемлющему стратегическому партнерству между двумя странами и позитивной динамике развития торгово-экономических связей.
Премьер-министр Грузии еще раз подчеркнул особую важность визита вице-президента Китая для дальнейшего углубления двусторонних отношений.
«Мы придаем особо важнейшее значение развитию отношений между Грузией и Китаем. Мы рады, что, особенно в последние несколько лет, экономическое сотрудничество между Китайской Народной Республикой и Грузией развивается очень быстрыми темпами, что отражается в конкретных данных. Торговля растет очень быстро, а инвестиции из Китая в Грузию увеличиваются. Мы продолжим создавать все условия для максимально успешной работы китайского бизнеса в нашей стране. Мы сделаем все возможное для дальнейшего углубления торгово-экономического партнерства между двумя странами. Мы рады, что у нас сложилось очень тесное политическое партнерство. Несколько лет назад мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве, а недавно – всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве», – отметил Ираклий Кобахидзе.
Вице-президент Китайской Народной Республики Хань Чжэн подчеркнул плодотворное сотрудничество между Китаем и Грузией и рассказал о масштабах роста торговых отношений.
«Сегодня, когда глобальный политический и экономический порядок претерпевает глубокие и комплексные изменения, увеличиваются вызовы, стоящие перед развитием стран и международной свободной торговлей. В этой ситуации укрепление сотрудничества становится еще более важным и одновременно требует большей дальновидности. В последние годы масштабы торговых отношений между Китаем и Грузией стабильно растут, а области инвестиционного сотрудничества постоянно расширяются. Высококачественная грузинская сельскохозяйственная продукция все активнее выходит на китайский рынок. Кроме того, продукция китайского производства, особенно автомобили, работающие на возобновляемых источниках энергии, пользуется большой популярностью среди грузинского населения. Соглашение о свободной торговле между Китаем и Грузией сыграло важную роль в развитии двусторонних торгово-экономических отношений. В апреле этого года наши страны официально подписали Протокол о продлении Соглашения о свободной торговле. Это вывело двустороннее торгово-экономическое сотрудничество на качественно новый уровень. Мы готовы приобретать еще больше высококачественной продукции. Давайте продвигать качественную грузинскую продукцию и способствовать оптимизации и развитию торговли», — сказал Хан Чжэн.
На официальном приеме присутствовали представители деловых кругов Грузии и Китая.
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